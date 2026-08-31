Antonela Roccuzzo reveló su rutina saludable: cuánto entrena, qué ejercicios elige y cómo se alimenta

Influencer, empresaria y madre, Antonela Roccuzzo se consolidó en los últimos años como una figura de referencia en temas vinculados al bienestar. Todo lo que hace, dice o comparte en sus redes sociales suele despertar interés, y sus recientes entrevistas con las revistas Grazia y Elle volvieron a poner el foco en sus hábitos cotidianos.

En esas conversaciones, la esposa de Lionel Messi contó cómo organiza sus días, qué lugar ocupa el ejercicio en su rutina y de qué manera procura mantener hábitos saludables junto a su familia.

Según relató meses atrás a Grazia, dedica alrededor de una hora y media diaria al entrenamiento, seis días a la semana. Para Roccuzzo, ese momento no se limita a los beneficios físicos: también representa un espacio personal que le permite desconectarse y sentirse mejor a nivel mental.

Su rutina comienza con rebounding, una modalidad de ejercicio aeróbico que se realiza sobre un minitrampolín, y continúa con ejercicios de fuerza. Aunque reconoce que, en general, el cardio no es su actividad preferida, asegura que esta variante le resulta entretenida y desafiante.

También destacó la importancia del trabajo de fuerza y recomendó a sus padres incorporar ejercicios con pesas, aunque sea un par de veces por semana.

A esto suma otro de sus hábitos: entrenar en un gimnasio exclusivo para mujeres. Allí participa dos veces por semana de clases de FitJam, una actividad que, según explicó a Elle, disfruta especialmente porque le permite despejar la cabeza y comenzar el día de una manera positiva.

El movimiento también aparece fuera del gimnasio. Durante los fines de semana, Roccuzzo suele jugar al tenis con sus hijos, mientras que durante la semana aprovecha los horarios escolares para practicar pádel con amigas.

Antonela Roccuzzo

Organización y hábitos saludables

Para la familia, la organización ocupa un lugar central. Roccuzzo explicó que suelen levantarse temprano, llevar a los niños al colegio junto con Messi y, después, ella continúa con su entrenamiento. Una vez que termina, distribuye el resto del día entre reuniones y sus compromisos laborales.

La alimentación es otro de los pilares que, según sus propias declaraciones, acompaña este estilo de vida. En sus redes sociales suele mostrar batidos proteicos, bowls de frutas y mate, aunque su enfoque general apunta a mantener una alimentación saludable en el hogar.

La influencer argentina y esposa de Messi, Antonela Roccuzzo Foto: La Nación

En diálogo con Elle, explicó que la actividad profesional de Messi requiere que mantenga una alimentación estricta y que esa dinámica alcanza a toda la familia. Por eso, señaló que procuran comer sano y que no consumen alcohol ni fuman. Además, intentan que los productos que compran sean ecológicos u orgánicos.

Para Roccuzzo, no se trata de hábitos aislados, sino de una forma de vida en la que el ejercicio, la alimentación y el bienestar mental están estrechamente relacionados. Esa combinación, según planteó, es la que permite sostener una rutina saludable tanto en lo físico como en lo emocional.

En base a La Nación/GDA