Qué significa el viernes 13: cuál es su origen y por qué se lo asocia con la mala suerte

El viernes 13 es considerado un día de mala suerte en distintas partes del mundo. Esta creencia, reconocida a nivel mundial, está especialmente extendida en países de habla inglesa, donde la fecha despierta temor y lleva a algunas personas a evitar viajes, casamientos o decisiones importantes.

Su significado combina antiguas creencias religiosas y tradiciones populares que, con el paso del tiempo, consolidaron la fama negativa del número 13 y del viernes.

¿Por qué el viernes 13 se considera de mala suerte?

Una de las explicaciones más conocidas tiene su origen en la tradición cristiana. El número 13 se relaciona con la Última Cena, en la que Jesús compartió la mesa con sus 12 apóstoles. Judas Iscariote, quien luego lo traicionó, fue el decimotercer comensal.

El viernes, por su parte, está asociado con la crucifixión de Jesús. La combinación de ambas referencias religiosas contribuyó a instalar la creencia de que cuando el día 13 coincide con un viernes puede ser un mal augurio. Sin embargo, no existe un origen histórico comprobado para esta superstición ni evidencia de que la fecha provoque acontecimientos desafortunados.

Vitral religioso que representa la Última Cena de Jesucristo junto a sus doce discípulos. Foto: Canva.

¿Qué significa el viernes 13 en otras culturas?

La fecha considerada de mala suerte cambia según el país o la región. En España y buena parte de Latinoamérica, por ejemplo, la superstición también está vinculada al martes 13, asociado popularmente con los malos augurios. En cambio, en Estados Unidos, el Reino Unido y otros países anglosajones, el viernes 13 es la jornada que despierta mayor temor.

En Italia, por otro lado, el número considerado de mal augurio o mala suerte es el 17, especialmente cuando coincide con un viernes.

El miedo al número 13 tiene incluso una denominación: triscaidecafobia. Esta creencia se refleja en algunas costumbres, como la de hoteles y edificios que eviten utilizar esa cifra para identificar habitaciones o pisos.

Decenas de papeles que representan diferentes jornadas, con el viernes 13 destacado en rojo. Foto: Canva.

Entre los episodios que contribuyeron a alimentar la fama negativa del número se encuentra el de la misión espacial Apolo 13 de la NASA. La nave despegó el 11 de abril de 1970 y sufrió una explosión el 13 de abril, que obligó a cancelar el alunizaje y puso en riesgo a sus tres tripulantes.