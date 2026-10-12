Joven despierta en su ataúd luego de que sus padres creyeran que había muerto en Guatemala

El caso de Yuleidy Ixcotoyac, una adolescente que despertó durante su velorio en Quiché, Guatemala, causó conmoción entre sus familiares y amigos. Abraham Ixcotoyac, su padre, explicó al medio local Tv Sac que la menor comenzó a sentirse mal durante la madrugada y luego se desmayó mientras la trasladaba al hospital en auto.

Poco antes de llegar al municipio de San Pedro, donde estaba el centro de salud, notó que su hija no tenía pulso y no respiraba. En vez de terminar de trasladarla al hospital, el hombre optó por ir directamente a una funeraria y comprar un ataúd para velar a la adolescente.

🇬🇹 Adolescente despierta en su propio ataúd después de creerla muerta en Guatemala:



Una joven de 15 años, identificada como Yuleidy Ixcotoyac, despertó dentro de su ataúd tras permanecer cerca de ocho horas en un velatorio en la aldea El Jocote, en el departamento de Quiché.… pic.twitter.com/NXvDAM4EaW — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 11, 2026

Ixcotoyac volvió a su casa y, junto a amigos, familiares y miembros de su comunidad religiosa, comenzó a organizar el velatorio. La joven fue colocada en un ataúd en el patio de la vivienda, pero, para sorpresa de los presentes, despertó poco después de iniciado el velatorio. Los videos difundidos del momento muestran como la joven se incorpora y una persona le acerca un poco de agua, mientras su padre la abraza.

El hombre atribuyó el suceso a un "milagro religioso". La madre de la joven, por otra parte, afirmó que ella "decía que estaba viva". "Se estaba moviendo, se estaba despertando", agregó.

El relato de Yuleidy de las horas previas al velorio: "dolor en el corazón" y "milagro"

La joven agradeció a los que enviaron mensajes de apoyo a su familia, y, al igual que su padre, se refirió a su recuperación como un "milagro". También confirmó la versión de que se había empezado a sentir mal en su casa y de que nunca llegó a ir al hospital.

"Me empezó a doler el corazón demasiado, lo sentía pesado, y ahí me fui, como que me desmayé", agregó.