Guatemala: asesinan a un periodista de 34 años y vecinos queman una comisaría en protesta

Un periodista fue asesinado a tiros cerca de la medianoche del viernes 2 de octubre de 2026 en el municipio maya mam de San Pedro Necta, en el departamento de Huehuetenango, al oeste de Guatemala, cerca de la frontera con México.

La víctima fue identificada como Evelio López, de 34 años, quien administraba la página de Facebook Huehue es Noticias, y su crimen desató disturbios entre los vecinos del lugar, que incendiaron la estación policial local.

El ataque se dio en un municipio a 312 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, y hasta el momento se desconoce el motivo del ataque, según informaron este sábado la Asociación de Prensa de Huehuetenango y un vocero de la policía a la agencia de noticias AFP.

Evelio López, periodista guatemalteco de 34 años. Foto: Facebook/Asociación de Prensa de Huehuetenango "APEHUE"

Qué pasó tras el crimen del periodista en San Pedro Necta

De acuerdo con el relato policial, una multitud de vecinos que "exigía la captura del responsable" del ataque incendió la sede policial del lugar y también una vivienda donde supuestamente se encontraba un sospechoso del homicidio. Estos episodios reflejan la tensión que generó el crimen en la comunidad, que reclamó una respuesta inmediata de las autoridades.

La Asociación de Prensa del departamento de Huehuetenango emitió un comunicado en redes sociales en el que denunció el asesinato y expresó su preocupación por la seguridad de los comunicadores en la región.

"Este violento hecho genera una preocupación en el gremio periodístico y refuerza la necesidad de garantizar condiciones de seguridad para quienes ejercen la labor informativa", señaló la entidad.

Comunicado de la Asociación de Prensa del departamento de Huehuetenango tras el asesinato de Evelio López. Foto: Facebook/Asociación de Prensa de Huehuetenango "APEHUE"

Libertad de prensa y violencia en Guatemala: el contexto del ataque

El crimen de López se suma a una serie de ataques contra periodistas en Guatemala en los últimos años. La organización Reporteros Sin Fronteras, que clasifica al país como un lugar "difícil" para el ejercicio del periodismo, documentó que tres comunicadores fueron asesinados en 2025.

El hecho también se enmarca en un contexto de alta violencia general en el país centroamericano. Según cifras oficiales, Guatemala cerró el año pasado con una tasa de homicidios de 16,1 por cada 100.000 habitantes, una cifra que más que duplica el promedio mundial.

Por el momento, las autoridades no han confirmado detenciones ni identificado oficialmente a sospechosos del asesinato de López, mientras continúa la investigación sobre el caso en Huehuetenango.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.