"No tengo buenas venas": revelan audio de Christa Pike antes del fallido intento de ejecución en Tennessee

La prisionera Christa Pike, de 50 años, se encuentra ingresada en estado crítico, inconsciente e intubada en un centro médico de Nashville luego de sobrevivir a la aplicación de dos inyecciones letales.

El procedimiento fue suspendido en la prisión de máxima seguridad de Riverbend, en Tennessee, tras repetidos intentos fallidos por colocar las vías intravenosas requeridas por el protocolo del estado.

Según detalla TN, la revelación de un registro de audio grabado dos semanas antes del procedimiento confirmó que la mujer había advertido a las autoridades sobre sus dificultades vasculares y su temor a sufrir un sufrimiento prolongado.

En la grabación dada a conocer por The New York Times, la reclusa manifestó su preocupación al personal del Departamento Correccional de Tennessee (TDOC).

Lo que me preocupa de nuestro método de inyección letal es, sencillamente, que no tengo buenas venas y me preocupa que nuestro médico no esté calificado para colocarme una vía central

Fotografía cedida por el Departamento de Correccionales de Tennessee de Christa Pike. Foto: Correccionales de Tennessee/EFE

Siete agujas y pentobarbital: las complicaciones médicas durante la ejecución

Según los informes oficiales del Departamento Correccional de Tennessee (TDOC), el equipo médico logró insertar una vía principal pero no encontró un vaso sanguíneo adecuado. Ante los reiterados pinchazos, que incluyeron al menos siete agujas, una de las cuales terminó doblada según la defensa legal, Pike reportó un intenso dolor y quemazón en sus extremidades.

Pese a recibir una primera dosis de pentobarbital a las 19:30 horas (Hora de Tennessee) y una segunda un descanso después, la reclusa continuó respirando, lo que obligó a interrumpir la ejecución y trasladarla de urgencia en ambulancia a un hospital.

Según los representantes legales de la reclusa, Pike había solicitado formalmente ser ejecutada mediante un pelotón de fusilamiento compuesto exclusivamente por mujeres, una alternativa no contemplada por la legislación de Tennessee. Randy Spivey, uno de sus abogados, subrayó que su representada no expresaba temor a la muerte en sí, sino a un proceso traumático y prolongado.

Christa Pike llora al recibir la sentencia a pena de muerte Foto: captura de video

ONU exige la conmutación de la pena y Tennessee suspende las ejecuciones

Ante el impacto mundial que generó el caso, el gobernador Bill Lee ordenó la suspensión inmediata de todas las ejecuciones programadas para el resto del año en el estado de Tennessee y dispuso una revisión independiente del procedimiento.

Por su parte, la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, encabezada por Volker Türk, emitió un llamado urgente a las autoridades estadounidenses para que desistan de un nuevo intento de ejecución.