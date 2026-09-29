Quién es Christa Pike: la primera mujer que será ejecutada en Tennessee en más de 200 años

Estados Unidos se ve revolucionado mientras el estado de Tennessee se prepara para ejecutar a Christa Pike, quien fue condenada a la pena de muerte por el asesinato de una compañera de estudios cometido en enero de 1995, cuando ella tenía 18 años.

La ejecución será mediante inyección letal y está programada para este miércoles 30 de setiembre de 2026. De concretarse, Pike sería la primera mujer ejecutada en esa jurisdicción estadounidense en más de 200 años, un antecedente que no se registraba desde 1820.

El caso cobró relevancia pública internacional tanto por la severidad de la condena como por los recursos de clemencia presentados ante las autoridades estatales.

La defensa legal de la acusada, sumada a diversas organizaciones de derechos humanos, solicitó la sustitución de la pena argumentando decenas de antecedentes de violencia familiar, abusos físicos y sexuales durante su infancia, así como diagnósticos de enfermedad mental.

Sin embargo, los pedidos de suspensión fueron rechazados y la fecha del procedimiento quedó confirmada.

Mazo de juez golpeando una base de madera. Foto: Canva.

Qué crimen cometió Pike en 1995 y por qué la condena a pena de muerte

Según las actuaciones judiciales, el hecho por el cual Pike fue sentenciada ocurrió cuando, acompañada por su novio Tadaryl Shipp y una amiga, atrajo a su compañera Colleen Slemmer, de 19 años, a una zona boscosa con el pretexto de consumir marihuana en la ciudad de Knoxville.

En el lugar, Slemmer fue agredida y torturada durante aproximadamente 30 minutos, sufriendo cortes y golpes mortales antes de que Pike le provocara la muerte con un objeto contundente. No obstante, la noticia causó revuelo inmediato cuando encontraron a la víctima con un pentagrama, símbolo relacionado con rituales satánicos, grabado en su pecho.

Pike confesó la autoría del hecho a las autoridades pocas horas después del crimen y fue detenida junto a sus acompañantes.

En marzo de 1996, un jurado la declaró culpable de asesinato y conspiración, dictaminando la pena de muerte. En contraste, su novio recibió una condena a cadena perpetua por ser menor de edad en el momento del suceso.

Par de manos aferradas a los barrotes de una celda. Foto: Canva.

Las peticiones de clemencia, el rechazo oficial y el dato que marca a EE.UU.

A lo largo de las tres décadas, los abogados de Pike impulsaron apelaciones centradas en que la sentencia fue desproporcionada en comparación con la de sus acompañantes y en que la acusada padecía trastorno bipolar y trauma derivado de agresiones sufridas durante la niñez.

Organizaciones como Amnistía Internacional instaron al gobernador de Tennessee, Bill Lee, a otorgar un indulto que sustituyera la ejecución por prisión perpetua.

Por otro lado, la familia de la víctima mantuvo públicamente su respaldo a la ejecución dictada por el tribunal. La madre de Slemmer declaró ante los medios de comunicación que la aplicación de la pena capital representa el cumplimiento de la justicia por el homicidio de su hija, ratificando su postura favorable al cumplimiento de la sentencia firme.

En caso de concretarse su ejecución, Christa Pike sería la primera mujer ejecutada en más de 200 años. Según informa BBC Mundo, y replica La Nación, tan sólo 18 mujeres han sido ejecutadas en EE.UU. desde 1970. En el caso de los hombres, la cifra supera las 1.600 personas.