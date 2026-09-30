Suspenden la ejecución de Christa Pike en Tennessee: poco antes de que se le administrara una inyección letal

Una corte de apelaciones estadounidense suspendió el miércoles la ejecución de una mujer en Tennessee poco antes de que se le administrara una inyección letal, tres décadas después de que fuera condenada a muerte por asesinar a una compañera de clase.

Casi una hora antes de la ejecución de Christa Pike, la primera prevista para una mujer en Tennessee en 200 años, el tribunal emitió una orden para posponerla hasta nuevo aviso.

Pike, que ahora tiene 50 años, tenía 18 cuando ella y su novio golpearon y mataron a Colleen Slemmer en un campamento de formación profesional para jóvenes. Su novio, que entonces tenía 17 años, fue condenado a cadena perpetua.

El asesinato en 1995 atrajo la atención nacional después de que el cuerpo de Slemmer fuera hallado con una estrella de cinco puntas grabada en el pecho, símbolo que suele asociarse con el satanismo.

"El interés de la justicia y el carácter definitivo de la inminente ejecución de Pike obligan a dictar una breve suspensión de la ejecución con el fin de analizar adecuadamente los argumentos de las partes, que ya han sido expuestos en su totalidad", reza la resolución judicial.

El tribunal va a examinar si se tuvieron en cuenta las alegaciones de la defensa de que Pike sufrió abusos sexuales en su infancia.

Estatua que representa la Justicia. Foto: Archivo El País

Petición de sus abogados

"Tenía 18 años cuando cometió su delito, y sufría una enfermedad mental grave", escribieron sus abogados en una petición de clemencia al gobernador de Tennessee, Bill Lee, quien esta semana rechazó intervenir.

Pike padecía trastorno bipolar y estrés postraumático desde la infancia, pero no fue diagnosticada hasta después de su condena a muerte, según sus abogados. "Era una niña que soportó violaciones reiteradas, violencia sexual, abandono y traumas profundos", añadieron.

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el martes una solicitud para suspender la ejecución.

De no haber sido por la decisión del tribunal de apelaciones, Pike se hubiera convertido en la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte. En Estados Unidos, solo 18 mujeres han sido ejecutadas desde 1976, según esa fuente.

Un grupo de expertos de la ONU había instado al gobierno de Estados Unidos y a las autoridades de Tennessee a "detener de inmediato" la ejecución y conmutar su sentencia de muerte.

"La ejecución de Pike marcaría la culminación de una trayectoria de intenso sufrimiento físico y psicológico, caracterizada por abusos en la infancia y por casi tres décadas de aislamiento en el corredor de la muerte", señalaron.

AFP