¿Cómo Christa Pike sigue viva tras dos inyecciones letales?: la ciencia detrás de la pena de muerte en EE.UU.

Christa Pike fue condenada cuando, al cumplir la mayoría de edad en 1995, asesinó junto a su novio a la joven Colleen Slemmer. Tres décadas después, con 50 años, sobrevivió este miércoles a la inyección letal que le suministraron como pena de muerte, en el estado de Tennessee, Estados Unidos.

“Se siguió cada paso del protocolo de ejecución legal y establecido del estado, aprobado por la Fiscalía General”, afirmó el Departamento Correccional. Lo cierto es que tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital cercano a la zona donde se encontraba recluida.

¿Por qué sobrevivió Christa Pike a las inyecciones?

A la sentenciada le aplicaron dos dosis del fármaco pentobarbital. Las autoridades no han confirmado exactamente cuál fue la causa detrás de la falla, pero algunos médicos e integrantes de la comunidad científica se han aventurado a dar algunas hipótesis sobre lo acontecido.

En diálogo con la BBC, el médico Joel Zivot, quien es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory y quien, además, era consejero del equipo legal de Pike, aseguró que probablemente el pentobarbital nunca alcanzó en sangre un nivel suficiente como para provocar apnea y llegar a un fallo cardiovascular.

El equipo legal de Pike también había afirmado que durante el proceso hubo "dificultad para acceder a las venas" y "venas reventadas", a la vez que aseguraron que el pentobarbital estaba degradado. Dijeron que las inyecciones no lograron detener su ritmo cardíaco y que aún se le podía oír respirar o roncar en el lugar de la ejecución.

Zivot hizo énfasis en que, debido a la falla en el procedimiento, “es muy probable que sufra una lesión cerebral”. Uno de sus abogados afirmó que en el hospital donde se encontraba internada “estaban tratando de salvarle la vida”.

Christa Pike asiste a una audiencia por videoconferencia en el Tribunal Penal del condado de Knox, en Knoxville, Tennessee, el 11 de agosto de 2026 Foto: Jessica Tezak/NYT

Las inyecciones en Tennessee son distintas

Según los informes revelados tras el suceso, la mayoría de los estados del país norteamericano que aplican esta pena lo hacen mezclando tres medicamentos. Uno es sedante y pertenece a la familia de las benzodiazepinas, y se le añaden sustancias como bromuro de vecuronio para paralizar los músculos y cloruro de potasio para detener el bombeo del corazón.

Pero esto cambia en Tennessee. Este estado hace parte de los diez que solo utilizan un componente para aplicar la inyección: el pentobarbital, que es el referenciado en este sorpresivo caso de la sobreviviente. Este fármaco es un potente sedante que ralentiza las funciones corporales, entre las que se incluye el sistema nervioso.

También es usado por la comunidad médica en el tratamiento de algunas enfermedades, aunque en dosis elevadas conduce al fallecimiento de la persona que lo utilice.

No es la primera vez que el uso de este componente genera polémica en los casos de personas condenadas a muerte. Durante la administración del expresidente Joe Biden en Estados Unidos, el pentobarbital ya había sido puesto en el ojo público debido a señalamientos que lo relacionaban con dolor y sufrimiento innecesario para los pacientes y condenados a quienes se les aplicaría.

En el año 2022, el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, por sus siglas en inglés) aseguró que al menos un tercio de las ejecuciones llevadas a cabo en el país del norte resultaron fallidas o presentaron algún inconveniente grave al momento de su aplicación.

Inyección de medicamento Foto: CAF

¿Qué le sucede al cuerpo después de esa inyección?

Tras la fallida ejecución, el doctor en medicina Jonathan Groner, quien además es profesor emérito de cirugía clínica en la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Ohio, habló con el medio Unilad sobre el pentobarbital y afirmó que “se utiliza para comas inducidos” y aseguró que es “improbable que cause molestias (físicas) si se utiliza correctamente”.

No obstante, aseguró que utilizarlo de forma inadecuada sí podría generar afectaciones a nivel físico y, en el caso de Pike, causarle una muerte agonizante. Por lo que el caso sigue girando en torno a las formas de sufrimiento que la condenada podría padecer en su proceso, tras ser sentenciada a la pena de muerte.

Por Juan Sebastián Cardona Bernal, El Tiempo/GDA