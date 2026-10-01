Inyección letal fallida en EE.UU.: presa sobrevivió, cantó en la camilla y fue llevada de urgencia al hospital

Una mujer de Tennessee (Estados Unidos), condenada por asesinato, sobrevivió a dos dosis de inyección letal la noche del miércoles antes de que las autoridades estatales suspendieran la ejecución y la trasladaran a un hospital para recibir atención médica, según informaron sus abogados. Fue la segunda ejecución fallida en el estado este año.

El aparente fracaso se produjo después de que fallos judiciales contradictorios retrasaran la ejecución de Christa Pike durante unas nueve horas. El estado se apresuró a llevar a cabo la ejecución antes de que terminara el día y evitar así tener que reprogramarla.

En dos documentos legales presentados de urgencia, los abogados de Pike afirmaron que, si bien se le administraron dos jeringas de pentobarbital, el fármaco letal, Pike no perdió el conocimiento. Según ellos, aún tenía pulso y se la oía roncar.

No quedó claro de inmediato qué falló en la administración de los medicamentos ni cuál era el estado de salud de Pike. En un comunicado emitido el miércoles por la noche, sus abogados indicaron que se encontraba en un hospital cercano, pero que desconocían su estado. Funcionarios de Tennessee confirmaron ante un juez federal el miércoles por la noche que Pike estaba recibiendo atención médica.

“Este suceso es el peor que hemos visto y no se parece a ninguna otra ejecución fallida de la era moderna”, declaró Robin Maher, directora ejecutiva del Centro de Información sobre la Pena de Muerte. “No existe precedente”.

Cómo fue el intento de ejecución de Christa Pike

En una rueda de prensa posterior al intento de ejecución, los periodistas que actuaron como testigos describieron que Pike estaba algo lúcida e incluso llegó a cantar con su consejero espiritual. Fueron llevados a la sala de testigos, situada fuera de la cámara de ejecución, poco antes de las 18:30. Poco después, se abrieron las cortinas que separaban la cámara de ejecución de los testigos, dejando ver a Pike, atada a una camilla, según relataron.

“Voy a dejar este mundo como he vivido la mayor parte de mi vida”, dijo. “Y eso es con amor”.

En un momento dado, según relataron, ella describió una sensación de ardor en el brazo, como si fuera a reventar. Preguntó si eso era normal. Las cortinas se cerraron brevemente y luego se volvieron a abrir.

Según los periodistas, las cortinas se cerraron de nuevo durante casi una hora, y añadieron que podían oír la respiración y ronquidos constantes. Poco antes de las 9 de la noche, se les indicó a los periodistas que se retiraran para la rueda de prensa.

Los vehículos de emergencia llegaron a la prisión mientras los testigos ofrecían su testimonio en la rueda de prensa y se marcharon unos 15 minutos después.

Los funcionarios de la prisión, la Institución de Máxima Seguridad Riverbend en Nashville, no hicieron declaraciones a la prensa posteriormente. En un comunicado, el Departamento Correccional de Tennessee afirmó haber seguido al pie de la letra el protocolo de ejecución legal y establecido por el estado, aprobado por la fiscalía general.

“La sustancia química utilizada en la inyección letal, según el protocolo, ha demostrado ser eficaz de forma constante”, afirmó el departamento.

Christa Pike sobrevive a dos inyecciones letales en Tennessee Foto: EFE

Otra ejecución fallida

Esta fue la segunda vez este año que Tennessee no logró administrar los fármacos letales. En mayo, el estado canceló una de las cuatro ejecuciones planificadas porque el personal médico no pudo encontrar una vena al administrar el fármaco letal.

Los abogados de Pike argumentaron que el procedimiento podría ser tortuoso para ella debido a que tiene venas pequeñas, antecedentes de trauma sexual y otras afecciones médicas.

“No nos complace tener razón, pero las preocupaciones planteadas por la señora Pike resultaron ser ciertas: dificultad para acceder a las venas, venas reventadas, pentobarbital degradado, falta de atención médica de emergencia disponible cuando las cosas inevitablemente salen mal, todo bajo un protocolo que permanece envuelto en el secreto”, dijeron en un comunicado conjunto después del intento de ejecución.

¿Por qué fue condenada Christa Pike?

Pike, de 50 años, quien fue condenada por el asesinato de su compañera de clase en 1995, habría sido la primera mujer ejecutada en el estado en más de 200 años.

El intento de ejecución se produjo horas después de que la Corte Suprema de Estados Unidos permitiera al estado seguir adelante, revocando una suspensión impuesta por un tribunal inferior horas antes.

El tribunal de primera instancia suspendió brevemente la ejecución, alegando que se necesitaba más tiempo para examinar el caso. Sus abogados habían argumentado que la defensa inicial de Pike no exponía adecuadamente su historial de abuso y negligencia sexual infantil.

Los tres magistrados liberales del Tribunal Supremo discreparon de la orden que permitía que la ejecución siguiera adelante, y la jueza Sonia Sotomayor escribió que la mayoría "impide innecesariamente" que el tribunal de apelaciones considere plenamente el argumento de Pike.

"No veo motivo alguno para saltarme el proceso ordinario de revisión de apelación, sobre todo teniendo en cuenta las graves consecuencias de una decisión errónea", escribió Sotomayor. A ella se unieron las juezas Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson.

Christa Pike asiste a una audiencia por videoconferencia en el Tribunal Penal del condado de Knox, en Knoxville, Tennessee, el 11 de agosto de 2026 Foto: Jessica Tezak/NYT

Sotomayor agregó que "el deseo de Tennessee de acelerar la ejecución de Pike unos días o incluso semanas no puede prevalecer" sobre el interés de Pike en proteger su propia vida.

En enero de 1995, Pike, su novio de entonces y un amigo atrajeron a Colleen Slemmer, de 19 años, al bosque del campus de la Universidad de Tennessee, donde la acosaron y torturaron. La golpearon con piedras de asfalto y la apuñalaron con una herramienta para tallar cajas. Pike, que tenía 18 años en ese momento, se llevó un trozo del cráneo de Slemmer, que mostró al menos a otra persona.

Tadaryl Shipp, novio de Pike en aquel entonces, testificó haber grabado un pentagrama en el pecho de Slemmer, un gesto que desató temores de que se tratara de un acto de satanismo. Dado que la ley de Tennessee aplica la pena de muerte solo a personas mayores de 18 años al momento del crimen, Shipp, de 17 años, fue condenado a cadena perpetua. El año pasado se le negó la libertad condicional.

La familia de Slemmer apoyó firmemente la ejecución de Pike y recaudó fondos para cubrir los gastos del viaje desde su casa en las afueras de Jacksonville, Florida, hasta Nashville para presenciar la ejecución. May Martinez, la madre de Slemmer, insistió en que Pike no podía expiar la muerte de su hija y que debía ser ejecutado.

Pike, la única mujer en el corredor de la muerte de Tennessee, ha expresado remordimiento por su crimen. En prisión, fue diagnosticada y tratada por trastorno bipolar y trastorno de estrés postraumático, lo que, según sus abogados, contribuyó a su violencia. Las mujeres que compartieron prisión con Pike afirmaron que era una persona comprensiva y amable.