El momento en que un guardia de honor se desmaya junto a Emmanuel Macron y la reacción del presidente

Un miembro de la guardia de honor se desmayó en la entrada del Palacio del Elíseo, en París, cuando estaba en formación junto al presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien esperaba la llegada de su par de Eslovaquia, Peter Pellegrini, para una visita de Estado. El episodio ocurrido este miércoles quedó grabado y se viralizó rápidamente en redes sociales por la reacción del mandatario francés.

Momento inesperado en el Palacio del Elíseo

Como es habitual durante la llegada de jefes de Estado extranjeros, los integrantes de la Guardia Republicana formaron una guardia de honor con uniforme de gala y sables para recibir al presidente de Eslovaquia el miércoles por la noche.

En el video se observa que de un momento a otro, el guardia comienza a tambalearse mientras Macron esperaba en la puerta del palacio a Pellegrini, que se acercaba y estaba a punto de subir las escaleras para encontrarse con el mandatario. Acto seguido, el uniformado pierde la estabilidad, cae para atrás y golpea su espalda contra una de las columnas.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, observa cómo atienden a un integrante de la Guardia Republicana que se desmayó antes de la llegada del presidente de Eslovaquia al Palacio Elíseo en París el 11 de noviembre de 2026. Foto: GUILLAUME SALIGOT/AFP

El impacto captó la atención de los presentes, incluido Macron, quienes se acercaron a ver cómo se encontraba. El presidente de Francia se movió de su lugar y se quedó durante unos segundos al lado del escolta mientras lo asistían. Por otra parte, Pellegrini aguardó a que terminara el auxilio para ir a saludar a su par.

Finalmente, el guardia fue retirado de la escena por medio de dos hombres para ser asistido en otro lugar.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, observa cómo atienden a un integrante de la Guardia Republicana que se desmayó antes de la llegada del presidente de Eslovaquia al Palacio Elíseo en París el 11 de noviembre de 2026. Foto: GUILLAUME SALIGOT/AFP

El diario Le Parisien informó que un segundo guardia también se desplomó, aunque fuera del campo de la cámara. Macron mostró preocupación y luego se apresuró a recibir a su homólogo eslovaco. Finalmente los presidentes continuaron con el protocolo con normalidad. Macron recibió a Pellegrini con un abrazo y luego ingresaron al palacio para seguir con la agenda.

Una fuente de la presidencia francesa, que pidió mantener el anonimato, dijo a la AFP que ambos guardias habían sufrido "episodios de desmayo" y que no se harían más comentarios al respecto.

"Ambos recibieron atención médica rápidamente y todo está bien", agregó la fuente.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, da la bienvenida al presidente eslovaco, Peter Pellegrini, antes de su reunión en el palacio presidencial del Elíseo en París el 11 de noviembre de 2026. Foto: GUILLAUME SALIGOT/AFP

La Guardia Republicana, que forma parte de la Gendarmería francesa, es responsable de las guardias de honor en Francia.

Estas ceremonias suelen exigir que sus integrantes permanezcan de pie durante largos períodos, con uniformes pesados y sosteniendo sus espadas en posición vertical.

El presidente eslovaco, Peter Pellegrini, asiste a una conferencia de prensa después de una reunión de los líderes del Grupo de Visegrado en el castillo de Trencin en Trencin, Eslovaquia, el 5 de noviembre de 2026. Foto: EFE/EPA/PIOTR NOWAK

Reanudación del protocolo y agenda bilateral

Ambos mandatarios se encontraron para mantener una reunión bilateral para buscar el fortalecimiento de la asociación estratégica y trata la seguridad y soberanía energética, uno de los problemas centrales de la agenda de Europa. A su vez, otro asunto que debatieron fue la intención de conseguir una paz justa y duradera en el marco de la guerra en Ucrania.

Pellegrini realizó una publicación en sus redes sociales en la que mostró imágenes de su reunión con Macron y agradeció por la “amistad y asociación”. “Reafirmamos nuestro compromiso compartido de elevar la asociación estratégica entre Eslovaquia y Francia a un nivel aún más alto. Nuestras discusiones se centraron en la seguridad y soberanía energética, una paz justa y duradera en Ucrania, la cooperación en energía nuclear y la protección de los niños en línea”, señaló.

🇸🇰🤝🇫🇷



Today in Paris, I had the great honour of meeting with the President of the French Republic, H.E. Mr. @EmmanuelMacron .



We reaffirmed our shared commitment to taking the strategic partnership between Slovakia and France to an even higher level.



Our discussions focused… pic.twitter.com/Lnnq1GZKjo — Peter Pellegrini (@PellegriniP_) November 11, 2026

“En un momento de profundos desafíos globales, Europa necesita asociaciones sólidas, unidad y determinación. Eslovaquia y Francia están listas para trabajar de la mano por una Europa más fuerte, segura y próspera. Juntos, demos forma al futuro de Europa con ambición, solidaridad y confianza”, continuó.

Negociaciones internacionales y contexto en Europa

Esta semana, por su parte, funcionarios de Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, así como de la OTAN y la Unión Europea, viajaron a Abu Dabi para celebrar tener reuniones en el marco de las negociaciones de Ucrania y Rusia sobre el canje de prisioneros y garantías de seguridad para la posguerra.

Con información de La Nación/GDA y AFP