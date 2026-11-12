Conmoción en la diplomacia internacional por el fallecimiento "repentino" del embajador ruso en Washington

El embajador ruso en Estados Unidos, Alexandre Darchiev, murió “repentinamente” ayer miércoles a los 66 años, anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, sin ofrecer más detalles sobre la causa ni el lugar de su fallecimiento. Las autoridades rusas no ofrecieron información sobre eventuales problemas de salud previos ni sobre las circunstancias de su muerte.

“La dirección y el personal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia tienen el profundo pesar de anunciar el fallecimiento repentino, ocurrido el 11 de noviembre (...), de Alexandre Nikitich Darchiev”, indicó el ministerio en un comunicado. La cancillería rusa calificó al embajador como “destacado diplomático” y “brillante especialista en Estados Unidos”.

Alexandre Darchiev había asumido sus funciones en Washington en marzo de 2025, en pleno acercamiento entre ambos países impulsado por los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump, especialmente en torno a Ucrania. Su muerte deja vacante uno de los puestos más importantes de la política exterior del Kremlin.

Anteriormente, en 2021, había sido nombrado director del Departamento de América del Norte del Ministerio de Exteriores ruso. A principios de 2025 quedó a cargo de toda la región del Atlántico Norte (Reino Unido, Irlanda, Canadá y Estados Unidos).

Entre 2014 y 2021 se desempeñó como embajador en Canadá. Darchiev había reemplazado en Washington a Anatoli Antonov, quien dejó el cargo vacante desde octubre de 2024, en medio de las tensiones entre Moscú y la administración de Joe Biden por el conflicto en Ucrania, iniciado en 2022.

Hace casi una década, otro diplomático ruso falleció de forma repentina a los 64 años. Vitali Churkin, embajador ante la ONU, murió tras sufrir un paro cardíaco en 2017, apenas un día antes de cumplir 65 años.

Con información de EFE y AFP