Un movilero fue sorprendido por una fuerte ola mientras estaba en vivo para la TV vasca y el video se viralizó

Un movilero español protagonizó un momento viral en redes sociales, cuando, mientras cubría en directo la fuerte marea en la costa de la localidad Ondarroa, en el País Vasco, una gran ola lo golpeó tanto a él como al camarógrafo.

Odei Esnaola, el conductor del programa “Euskadi Quédate” del canal vasco ETB2, venía de reportar que un viento proveniente del noreste ya estaba impactando en la zona y el oleaje se agravaría en el correr de la tarde.

A continuación le dio paso al periodista Sergio Ovejero, presente en la zona afectada, que explicó que regía en ese momento una alerta amarilla que podría convertirse en naranja.

Justo cuando alertó a los peatones por la humedad del pavimento, y de que en la zona de paseo marítimo había un “riesgo”, la fuerte ola lo embistió e interrumpió la transmisión.

Lo que acaba de ocurrir en #EuskadiQuedate . Vaya susto #EnDirecto #Television https://t.co/1HzYkYPYHK — Sebas Maspons (@SebasMaspons) October 22, 2026

La reacción de asombro de Esnaola fue inmediata: “Esperemos que nuestro compañero Sergio y Raquel estén bien, lo vamos a actualizar enseguida”, se limitó a decir.

Tiempo más tarde, a través de la cuenta de Instagram del programa se comunicó: “Sergio y Raquel se encuentran bien, tan solo ha sido un susto. El riesgo al que se refiere nuestro reportero es al de mañana que hay aviso meteorológico”. Aseguraron además que los trabajadores “no habían traspasado ninguna zona prohibida”.

Ovejero también se refirió al incidente en su cuenta de X. Ante el “abrazo” de un periodista colega, respondió: “Eskerrik asko (muchas gracias en lengua euskera) compañero! Estábamos contando el aviso de cara a la noche y la naturaleza se ha adelantado!!! Estamos bien!! Un besazooo enorme!!”.

Otra usuaria de la red social pidió que “por favor” actualizaran la información sobre el estado de ambos trabajadores: “Estamos!!!! Eskerrik asko!!! solo teníamos que secarnos y como nuevos!!!”, respondió el propio movilero.