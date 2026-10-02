Movilera y camarógrafo fueron atropellados durante pleno informativo en vivo para TV de México

Una movilera y un camarógrafo fueron atropellados en plena transmisión en vivo este viernes al sur de Monterrey, México, mientras cubrían deslaves de tierra por intensas lluvias y, justamente, los accidentes de tránsito que se estaban generando por ello.

Todo quedó registrado en las imágenes del informativo matutino del canal mexicano GamaVisión, que en pocas horas se volvieron virales en redes sociales. Se ve el momento exacto en el que una camioneta Jeep Patriot pierde el control y atropella a los trabajadores Alma De la Rosa y Cristo Morales.

El accidente ocurrió a las 08:05 de la mañana en la zona de avenida Morones Prieto y la calle Pedro Martínez (barrio Nuevo Repueblo). Según el diario local Milenio, el conductor de la camioneta fue previamente bloqueado por otro vehículo antes de derrapar en el pavimento mojado.

Luego del siniestro concurrieron al lugar equipos policiales y médicos de Protección Civil de Monterrey, Protección Civil de Nuevo León y Cruz Roja para brindar la asistencia necesaria.

Movilera y camarógrafo atropellados en vivo en México. Imagen: captura de pantalla

Los reportes médicos señalan que Alma De la Rosa sufrió contusiones varias y Cristo Morales se fracturó una pierna. Fueron trasladados a un hospital de la zona.

En tanto, el conductor es un joven de 19 años que quedó a disposición de la Policía, que busca determinar las circunstancias del accidente. Además hay equipos de Tránsito de la ciudad para trabajar en el deslave de tierra inicial.