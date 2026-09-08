México: gerente de un supermercado salvó en segundos a una niña antes de que la atropellaran

Un gerente de un supermercado evitó una tragedia el pasado domingo al rescatar a una niña que corrió hacia una transitada avenida en Puebla, México.

El incidente ocurrió cuando la menor salió corriendo del establecimiento directamente hacia la calle. La intervención del trabajador, que logró interceptarla antes de que fuera alcanzada por un vehículo, quedó registrada por las cámaras de seguridad del local y la imagen se difundió rápidamente en redes sociales.

La escena viral

La secuencia se desarrolló alrededor de las 14:00 horas en los exteriores del local comercial El Rey del Ahorro, ubicado en la zona de San Isidro Castillotla, en Puebla.

Las cámaras de seguridad del comercio muestran cómo la niña sale corriendo de forma repentina en dirección a la avenida 11 Sur. En ese momento, Luis Enrique Cruz, gerente de la sucursal, se encontraba en el exterior del establecimiento acomodando mercadería. Al advertir que la niña corría hacia la avenida, salió detrás de ella para intentar ponerla a salvo.

Mientras un vehículo se aproximaba por la avenida y la madre de la niña intentaba alcanzarla. Cruz se lanzó sobre el asfalto para sujetarla y moverla del lugar, evitando que fuera atropellada.

El reconocimiento de la empresa

Cruz dialogó con medios locales y brindó detalles sobre los motivos que lo impulsaron a reaccionar ante la emergencia. “Fue por instinto, por impulso. Tengo un niño de tres años y entiendo cómo son a esa edad, no miden las consecuencias”, explicó.

Reconocen a HOMBRE por salvarle la vida a una NIÑA que estaba a punto de ser ATROPELLADA en #Puebla



👏🏻🇲🇽 Él es Luis Cruz, empleado de la empresa donde trabaja “El Rey del Ahorro”, quien fue reconocido por su acto heroico luego de salvarle la vida a una niña que estaba a punto de… pic.twitter.com/08WNlZ8F4l — Comunicalia | Noticias | Podcast (@comunicaliamx) September 8, 2026

A raíz de su actuación, la empresa decidió reconocer públicamente al integrante de su plantilla. El Rey del Ahorro le otorgó un premio económico de 20.000 pesos mexicanos (US$ 1.182) y lo nombró “Gerente del Año”, en reconocimiento a su rápida reacción para salvar a la niña.

Aunque no se aprecia en el video de las cámaras de seguridad, luego del incidente los padres de la niña también agradecieron a Cruz, según Milenio.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.