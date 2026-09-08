Pescador fue rescatado tras quedar náufrago una semana: viajaba en una lancha de cuatro metros

Héctor Márquez, Chico, el pescador de Puerto Ángel que llevaba una semana a la deriva, ha sido localizado y rescatado este lunes a las 12.25 por un buque de la Secretaría de Marina de México, han confirmado a El País de Madrid fuentes de la institución. Márquez salió a pescar pez vela muy temprano el lunes 31 de agosto en una pequeña barca con motor, en las costas de Oaxaca, con el combustible justo para unas cuantas horas. Al no volver, su familia alertó de su situación. Este lunes, un buque mercante lo topó a unas 150 millas náuticas, sobre 250 kilómetros mar adentro, le hicieron una serie de fotos, le dieron víveres y apuntaron sus coordenadas. No está clara la razón por la que Márquez decidió no subir a este barco.

Márquez salió hace una semana, temprano, a una jornada de pesca. Iba solo, en una pequeña lancha de unos cuatro metros. Al no volver a lo largo del día, su familia denunció la situación, y desde entonces pescadores de su comunidad han salido al mar a buscarlo todos los días. Tras una semana de malas noticias, el domingo llegó la esperanza.

Momento del rescate de Héctor Márquez. Foto: Semar.

Según medios locales, un barco carguero lo avistó en el mar el día anterior, le tomó una foto y anotó sus coordenadas, que luego compartió. Los hechos en este punto son algo confusos ante la pregunta de por qué no lo rescataron, aunque algunos medios señalan que Chico no quiso abandonar su embarcación y prefirió esperar a que llegase el rescate de su propia comunidad. El carguero le proveyó de combustible y algunos víveres. Por alguna razón, Márquez decidió no subir a este barco.

Tras ocho días a la deriva y a 481 km al sur de Huatulco, Oaxaca, personal de la Armada de México localizó y rescató con vida a un pescador.



Unidades navales y aéreas mantuvieron las operaciones de búsqueda hasta lograr su localización. Hoy se encuentra estable y recibe… pic.twitter.com/qnDjfPYwbI — SEMAR México (@SEMAR_mx) September 7, 2026

De acuerdo a un comunicado de la Marina, fue el buque Monte Albán el que localizó la pequeña barca, aproximadamente a 481 kilómetros, unas 260 millas náuticas, al sur de Huatulco, Oaxaca. Esto es resultado de que desde "el pasado 31 de agosto se implementaron acciones de búsqueda y rescate, mediante el despliegue de unidades navales y aéreas, entre ellas una patrulla costera, una patrulla interceptora y una embarcación tipo Defender, así como aeronaves con capacidades de patrulla marítima tipo Persuader y King Air, además de personal naval especializado en búsqueda y rescate marítimo". El estado de salud de Márquez es "estable" y solo presenta deshidratación.

Por Carlos Carabaña de El País de Madrid