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El País Mundo

Rescataron a un pescador mexicano que pasó 15 días atrapado en una bolsa de aire en una cueva

Fue localizado el pasado jueves por un equipo internacional de exploradores procedentes de México, Alemania, Estados Unidos y la República Dominicana. Su recuperación fue rápida y ya regresó a casa.

El País
El País
17/08/2026, 19:08
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Erasto Crisanto Valdéz sobrevivió dos semanas atrapado en una cueva inundada.
Erasto Crisanto Valdéz sobrevivió dos semanas atrapado en una cueva inundada.
Captura de pantalla de video publicado en X por @rodrigo_dector.

Un pescador mexicano fue rescatado tras pasar 15 angustiosos días atrapado a más de 100 metros en el fondo de un sumidero inundado (una depresión circular formada por la disolución química de la piedra caliza o el derrumbe del techo de cuevas subterráneas).

Erasto Crisanto Valdéz, de 31 años, desapareció mientras pescaba con su padre en un cenote de San Francisco La Paz (Veracruz, México) el pasado 23 de julio.

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Tras más de dos semanas desaparecido, los equipos de rescate lo dieron por muerto y solo estaban “preparados para encontrar el cuerpo”. Pero Erasto fue hallado con vida, atrapado en una cueva con una bolsa de aire.

Fue localizado el pasado jueves por un equipo internacional de exploradores procedentes de México, Alemania, Estados Unidos y la República Dominicana, tras soportar semanas de frío y humedad en la oscura cueva.

Captura de pantalla del rescate de Erasto Crisanto Valdéz.
Captura de pantalla del rescate de Erasto Crisanto Valdéz.
Imagen compartida en redes sociales

El explorador mexicano Carlos Jiménez describió el rescate como un “milagro”, afirmando que “Dios tenía otros planes” para el hombre que sobrevivió.

“Gracias, Dios, por darme otra oportunidad en la vida y por permitirme volver a ver a mis hijos y a mi familia”, dijo Erasto al portal de noticias NMás. “Fue un milagro, un milagro increíble”, añadió.

Erasto fue rescatado y colocado en una camilla. Sufría de deshidratación y desnutrición severa tras pasar más de dos semanas sin comer.

Fue trasladado de urgencia a su ciudad natal, Uxpanapa, para recibir tratamiento. Su recuperación fue rápida y ya regresó a casa, donde fue recibido con una gran celebración por familiares y vecinos.

Por Fernando Moreira, La Nación/GDA

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