Un tiburón que puede vivir más de 400 años se convierte en el centro de una disputa en Groenlandia

Frente a la costa oeste de Groenlandia, pescadores y tiburones groenlandeses compiten por el mismo territorio y, sobre todo, por los mismos peces. Esta especie, una de las menos conocidas del planeta y considerada la más lenta del mundo, suele quedar atrapada en las redes de pesca del fletán groenlandés y el bacalao del Atlántico. Para los pescadores, el animal representa pérdidas y daños a los equipos. Para los conservacionistas, una reducción deliberada de la población podría causar daños irreversibles.

El conflicto se intensificó este año cuando el municipio de Avannaata, cuya capital administrativa es Ilulissat, aprobó un plan para sacrificar 1000 tiburones de Groenlandia. La propuesta estipulaba un pago de 300 coronas danesas por cada corazón de cada animal capturado. El plan finalmente se abandonó después de que el gobierno cuestionara su legalidad, pero aún existe la posibilidad de una nueva iniciativa.

La preocupación de los investigadores radica en el inusual ciclo de vida de la especie. Los tiburones de Groenlandia pueden alcanzar los seis o siete metros de longitud y vivir más de 400 años. Se estima que alcanzan la madurez sexual alrededor de los 150 años, lo que hace que la regeneración de la población sea extremadamente lenta.

"Si alguien dice: 'Voy a sacrificar a unos cuantos miles de tiburones de Groenlandia', eso es un desastre, en mi opinión", dijo el profesor Nick Dulvy, experto en conservación marina de la Universidad Simon Fraser en Canadá.

La especie

Esta especie habita una vasta área de aguas profundas y frías en el Atlántico Norte y Occidental. Debido a que se alimenta de especies que también son objeto de pesca, con frecuencia queda atrapada en artes de pesca destinadas al fletán y al bacalao. Según estimaciones de expertos, alrededor de 3.500 tiburones de Groenlandia son capturados accidentalmente cada año, mientras que la población mundial continúa disminuyendo.

El problema se conoce desde hace décadas. La pesca selectiva de tiburones para obtener aceite de hígado cesó en la década de 1960, pero la especie aún se está recuperando de la intensa explotación registrada en los siglos XIX y XX. En 1948, en el punto álgido de esta actividad, se capturaron 58.000 ejemplares.

Para los pescadores de Ilulissat y otras comunidades costeras, sin embargo, la presencia de tiburones representa un verdadero problema. Henrik Jensen, un pescador de 27 años, afirma haber perdido alrededor de 6.000 anzuelos solo este año. Según él, algunos días las pérdidas ascienden a 30.000 coronas danesas.

Los pescadores afirman que los tiburones están rompiendo los sedales que utilizan para pescar fletán, lo que les obliga a comprar nuevos equipos. Timotheus Petersen, presidente de la asociación de pescadores de Kullorsuaq, dice que un solo sedal cuesta 1599 coronas.

Sin embargo, la recompensa ofrecida por el municipio no convence a todos los pescadores. Jensen afirma que la pesca de tiburones requiere anzuelos más grandes y cadenas más resistentes, por lo que las 300 coronas ofrecidas por el municipio no se consideran suficientes para compensar el esfuerzo.

Foto: O Globo

Advierten por matanza selectiva

Los ecologistas también cuestionan la eficacia de la medida. La organización Oceans North Kalaallit Nunaat (ONKN) argumenta que una matanza selectiva en el noroeste de Groenlandia no resolvería el problema, ya que estos animales recorren grandes distancias. Algunos pueden nadar hasta 2000 kilómetros al año y serían rápidamente reemplazados por tiburones de otras regiones.

Según Jenseeraq Poulsen, director de ONKN, el conflicto está relacionado con la presión generalizada sobre la actividad pesquera. El sector representa aproximadamente una cuarta parte del Producto Interno Bruto (PIB) de Groenlandia y se enfrenta a costes crecientes y a una mayor presión sobre las cuotas de pesca.

A pesar del elevado precio del fletán, el tamaño promedio de los ejemplares ha disminuido año tras año, según el Instituto de Recursos Naturales de Groenlandia. Jensen afirma haber reducido el número de anzuelos y estar capturando menos peces, atribuyendo parte del problema a la actividad de los grandes arrastreros en alta mar.

Además de los tiburones, los pescadores señalan otro problema: las llamadas "líneas fantasma", equipos perdidos o abandonados en el mar que pueden engancharse en nuevas líneas, dañar los equipos y seguir capturando animales.

Tiburón en aguas cristalinas Foto: Unsplash

Halibut Greenland, una cooperativa procesadora de pescado en Ilulissat, financia iniciativas para retirar equipos abandonados de las aguas de la región. ONKN cree que estas iniciativas serían más efectivas que un programa de sacrificio selectivo.

Entre las alternativas que se barajan se encuentran un sistema de compensación para los pescadores que pierden sus equipos, pruebas con dispositivos acústicos para ahuyentar a los tiburones y nuevas normas para el uso de equipos que reduzcan la captura incidental. El gobierno de Groenlandia también está considerando ampliar las medidas para mejorar el registro de las capturas incidentales.

Para los conservacionistas, el problema no radica simplemente en la presencia de tiburones en las zonas de pesca. Esta especie, que ha sobrevivido a décadas de explotación y puede tardar alrededor de un siglo y medio en alcanzar la madurez sexual, se encuentra entre los animales más vulnerables a la sobrepesca.

"El tiburón es la manifestación visible y concreta de un problema cuyas verdaderas causas son estructurales", afirmó Poulsen.

O Globo/GDA