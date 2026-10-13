Qué significa el martes 13: por qué se lo asocia con la mala suerte y cuál es su explicación

La tercera semana del mes de octubre marca un nuevo martes 13 en el calendario, una jornada asociada con la mala suerte y los malos augurios para muchas personas en distintas partes de la región.

Esto hace que cientos de personas eviten tomar decisiones importantes, realizar viajes o concretar determinados proyectos durante este día en particular.

Según explica TN, la historia detrás de esta creencia combina puntos de vista históricos, mitológicos y religiosos desarrollados a lo largo de los siglos, que derivaron en una creencia popular.

El origen histórico del martes 13 y sus explicaciones

La explicación sobre la mala reputación alrededor de la jornada se puede encontrar en la mitología romana, donde los días de la semana recibían el nombre de distintos dioses.

Al estar vinculado con Marte, dios romano de la guerra asociado a los conflictos, la violencia y la destrucción, la jornada quedó asociada con acontecimientos negativos y situaciones adversas.

El número 13 marcado en un calendario impreso. Foto: Canva.

Por qué el número 13 se relaciona con la mala suerte

El número 13 consolidó una connotación negativa en la tradición popular, a pesar de que no existe evidencia científica de que la fecha resulte más desafortunada que cualquier otra.

No obstante, en la tradición cristiana, el trasfondo negativo del número 13 se relaciona con la Última Cena, encuentro en el que Jesús compartió la mesa junto a sus 12 apóstoles antes de la crucifixión. Asimismo, el capítulo 13 del libro del Apocalipsis describe la aparición de la bestia, un pasaje bíblico que contribuyó a fijar la carga simbólica del número dentro de la cultura religiosa.

Vitral religioso que representa la Última Cena de Jesucristo junto a sus doce discípulos. Foto: Canva.

Las costumbres y prácticas más populares del martes 13

Con el paso del tiempo, estas interpretaciones derivaron en pequeños gestos que se han transformado en costumbres urbanas y populares. En la actualidad, algunos edificios omiten el piso 13 en sus ascensores, mientras que algunas personas evitan las mesas de 13 comensales.

En la cultura popular rioplatense y en el ámbito de las apuestas, la cifra es identificada como "la yeta" dentro de la tabla de los sueños de la quiniela. En ese sentido, durante los martes 13, las prácticas incluyen no casarse, no realizar viajes largos, no firmar contratos ni tomar decisiones importantes.

Sin embargo, los especialistas recuerdan que este tipo de tradiciones o prácticas cotidianas no tienen respaldo científico.