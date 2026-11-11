Un avicultor jubilado encuentra un anfibio de hace 240 millones de años en el muro de su jardín

Una pared de contención construida en el jardín de una casa de Nueva Gales del Sur, Australia, terminó convertida en uno de los hallazgos paleontológicos más relevantes del país. Entre las piedras colocadas en 1996 apareció el fósil casi completo de un anfibio que vivió hace más de 240 millones de años, mucho antes de los dinosaurios, según datos del Australian Museum.

El descubrimiento ocurrió de manera accidental. El paisajista David King estaba terminando el muro encargado por Mihail Mihailidis, un granjero avícola retirado, cuando mojó con una manguera las rocas recién colocadas —provenientes de una cantera cercana— y vio emerger una forma extraña debajo de la tierra. No eran marcas casuales en la piedra, sino los restos de un animal prehistórico.

Cómo se identificó el fósil hallado en un jardín de Nueva Gales del Sur

A comienzos de 1997, Mihailidis se comunicó con el Australian Museum y varios paleontólogos examinaron el ejemplar. La doctora Anne Warren determinó que pertenecía a los temnospóndilos, un grupo de anfibios extinguidos. El interés público fue inmediato y la pieza se sumó de forma temporal a la muestra itinerante Dinosaur World Tour, para que el público australiano pudiera verla.

Entre los visitantes de aquella exposición había un niño de 12 años llamado Lachlan Hart, aficionado a la paleontología. Años después, Hart terminó trabajando en el mismo museo que conservaba la pieza y la estudió como parte de su doctorado, según la revista estadounidense People. Mihailidis había donado el fósil a la institución en el año 2000 y allí permaneció unas dos décadas hasta que el investigador comenzó a analizarlo.

Ese trabajo derivó en la descripción formal de una especie nueva: Arenaerpeton supinatus, nombre que se traduce como "reptador de arena boca arriba". Según consignó People, el animal vivió hace unos 240 millones de años, durante el Triásico, nadaba en ríos de agua dulce de lo que hoy es la cuenca de Sydney y se alimentaba de peces antiguos.

Qué revela Arenaerpeton supinatus sobre el pasado prehistórico de Australia

Esqueleto del Arenaerpeton supinatus. Foto: Journal of Vertebrate Paleontology.

Los investigadores estiman que el ejemplar medía cerca de 1,2 metros desde la cabeza hasta la punta de la cola. Su aspecto recordaba al de la actual salamandra gigante china, sobre todo en la cabeza, aunque con un cuerpo mucho más robusto. Tenía dientes afilados y dos piezas con forma de colmillo en el paladar.

"Por el tamaño de las costillas y el contorno de tejido blando preservado en el fósil podemos ver que era considerablemente más corpulento que sus descendientes vivos. También tenía dientes bastante temibles, incluido un par de colmillos en el techo de la boca", dijo Hart, según la Universidad de Nueva Gales del Sur en

Sydney.

El valor del hallazgo está en su estado de conservación: se recuperó casi todo el esqueleto, con cabeza y cuerpo conectados, e incluso quedó preservado el contorno de la piel, algo poco frecuente. Según el Servicio de Parques Nacionales, la mayoría de los seres vivos nunca llega a fosilizarse: los restos se descomponen y solo huesos y dientes suelen sobrevivir, salvo que el enterramiento sea rápido. El estudio fue publicado en el Journal of Vertebrate Paleontology.

Otro detalle que llamó la atención fue el tamaño. Muchos parientes contemporáneos eran bastante más chicos, mientras que anfibios emparentados que aparecieron millones de años después alcanzaron dimensiones enormes. Para Hart, ese crecimiento pudo ayudar al grupo a atravesar grandes extinciones, aunque se necesita más evidencia.

"Este fósil es un ejemplo único de un grupo de animales extinguidos conocidos como temnospóndilos, que vivieron antes y durante la época de los dinosaurios", señaló Hart. El doctor Matthew McCurry, docente de Universidad de Nueva Gales del Sur y curador de paleontología del Australian Museum, lo definió como "uno de los fósiles más importantes encontrados en Nueva Gales del Sur en los últimos 30 años" y "una parte clave del patrimonio fósil de Australia".

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.