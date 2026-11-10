Una familia en Brasil plantó 840.000 árboles en una antigua zona ganadera y recuperó fauna autóctona tras un siglo

Un proyecto iniciado por la familia Locke en el sur de Brasil derivó en que su terreno, dedicado tradicionalmente a la ganadería, terminara transformándose en un área protegida de bosque atlántico con "la mayor diversidad de anfibios de Río de Janeiro".

La iniciativa, impulsada por la Reserva Ecológica Guapiaçu (Regua) desde el 2001, permitió plantar aproximadamente 840.000 árboles y recuperar unas 607 hectáreas de tierras degradadas, según los registros difundidos por la organización internacional World Land Trust.

El esfuerzo de reforestación comenzó cuando los responsables de la reserva, Nicholas y Raquel Locke, iniciaron la recuperación de espacios abandonados cerca de la cuenca del río Guapiaçu, en las montañas de la Serra dos Órgãos.

Con el paso de los años, el crecimiento de la masa forestal no solo logró recomponer el paisaje autóctono, sino que también generó espacios biológicos fundamentales para reconectar fragmentos de selva aislados, permitiendo el retorno de plantas, aves y mamíferos silvestres que habían desaparecido de la zona.

El regreso histórico de los tapires y la biodiversidad recuperada

Entre los logros ecológicos más destacados del proyecto se encuentra el restablecimiento de poblaciones de tapir de tierras bajas, conocido científicamente como Tapirus terrestris, un gran mamífero herbívoro que no registraba presencia nativa en el estado de Río de Janeiro desde hacía más de cien años debido a su caza ilegal y, a raíz de ella, a la pérdida de hábitat

A través de un programa especializado de reintroducción, los animales se adaptaron con éxito a los humedales restaurados dentro de la reserva natural.

El tapir de tierras bajas, también conocido como tapir sudamericano. Foto: Canva.

En lo que respecta con el desarrollo del plan forestal, la restauración se planificó mediante la creación de viveros locales para producir plántulas de especies nativas y repoblar suelos degradados por la ganadería. Las plantaciones se integraron con la reconstrucción de humedales, la conexión de fragmentos forestales y el monitoreo de la calidad del agua, la estabilidad del suelo y la diversidad vegetal.

El proyecto continúa en la actualidad mediante acuerdos con la comunidad local y la protección de corredores forestales futuros, lo que permite sostener los resultados de la restauración a largo plazo.