Especie amenazada: científicos revelan cómo la genética ayuda a proteger al cardenal amarillo en Uruguay

El análisis genético realizado por investigadores del Departamento de Biodiversidad y Genética del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable aportó evidencia para determinar la procedencia de cardenales amarillos recuperados del tráfico ilegal en Uruguay y orientar las decisiones sobre su destino. Ocho ejemplares fueron repatriados a Argentina el 22 de octubre, en una operación coordinada entre organismos de ambos países.

Mariana Cosse y Matías González-Barboza, investigadores del departamento, explicaron a El País que el trabajo surgió a partir de un proyecto financiado por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, ante la preocupación por la cantidad de cardenales amarillos mantenidos en cautiverio en Uruguay. La iniciativa buscaba estudiar tanto las poblaciones silvestres como las aves enjauladas, con la perspectiva de aportar información para un eventual programa de cría y liberación.

El cardenal amarillo (Gubernatrix cristata) es una especie en peligro de extinción, amenazada, entre otros factores, por la captura para su comercialización como ave de jaula. En Uruguay se estima que quedan menos de 300 ejemplares en estado silvestre, según explicaron los investigadores.

Para estudiar la especie, el equipo analizó muestras de aves silvestres, ejemplares mantenidos en cautiverio y cardenales recuperados en operativos contra el tráfico ilegal. En el caso de los animales encontrados en la naturaleza, los investigadores capturaron algunos ejemplares, les tomaron muestras biológicas, les colocaron anillos para identificarlos y luego los liberaron.

Los decomisos de aves realizados en 2018 y 2024 aportaron nuevas muestras al estudio. A partir de ellas, el equipo pudo identificar diferencias genéticas entre cardenales que habían sido trasladados desde Argentina hacia Uruguay y ejemplares vinculados con las poblaciones locales.

Población de cardenal amarillo. Foto de artículo en revista Ecology and Evolution.

Variantes genéticas de distintas poblaciones

Los análisis permitieron reconocer variantes genéticas asociadas a distintas poblaciones de la especie, en particular las del oeste de Argentina y las de Corrientes y Uruguay. Esa distinción es relevante porque, aunque se trata de la misma especie, sus poblaciones presentan diferencias genéticas vinculadas con su distribución geográfica y con las características de los ambientes que habitan.

Los investigadores señalaron que el cardenal amarillo está fuertemente asociado al espinal, un ambiente abierto con arbustos y árboles achaparrados. Además, es una especie territorial, cuyos individuos no realizan grandes migraciones. Esas características favorecen que, con el tiempo, se desarrollen diferencias entre poblaciones, que también pueden manifestarse en sus cantos.

Por ese motivo, los científicos advirtieron que "mezclar indiscriminadamente ejemplares de distintas poblaciones no necesariamente constituye una buena estrategia de conservación". Mantener la diversidad genética permite preservar variantes que pueden resultar importantes para que las poblaciones respondan a futuros cambios ambientales.

A partir de los resultados obtenidos en el laboratorio, el equipo recomendó al Ministerio de Ambiente qué ejemplares correspondía repatriar a Argentina y cuáles podían ser candidatos a una liberación en Uruguay, de acuerdo con su procedencia genética. Los ocho cardenales repatriados el 22 de octubre están previstos para ingresar al programa de conservación de la Fundación Temaikén, en Argentina, donde deberán pasar por controles sanitarios y un período de cuarentena antes de avanzar en su rehabilitación. Su eventual liberación dependerá de las evaluaciones correspondientes.

Cardenal amarillo recuperado en Maldonado. Foto: Intendencia de Maldonado.

Experiencias de liberación en Uruguay

El trabajo también permitió avanzar en experiencias de liberación en Uruguay. Los investigadores indicaron que el año pasado se liberaron siete parejas de cardenales, que pudieron ser monitoreadas durante un tiempo gracias a los anillos de identificación.

Para Cosse y González-Barboza, "la investigación genética es una herramienta fundamental para respaldar las decisiones de conservación". Explicaron que "el objetivo no consiste únicamente en preservar individuos, sino también en proteger las poblaciones y, especialmente, la diversidad genética de la especie".

Esa variabilidad es la que puede darles a las poblaciones mayores posibilidades de responder a las condiciones ambientales futuras. Por eso, sostuvieron que generar información científica sobre la procedencia y las diferencias genéticas de las aves permite que las autoridades adopten medidas de conservación con una base de evidencia y con una perspectiva de largo plazo.