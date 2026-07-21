"En peligro de extinción": funcionarios del Clemente Estable cortaron Avenida Italia por reclamo de vacantes

Funcionarios del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE), realizaron este martes una manifestación en la que cortaron el cruce de Avenida Italia y Magariños Cervantes, en reclamo de la eliminación de 18 vacantes que está prevista en el proyecto de Rendición de Cuentas que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento.

Algunas de las pancartas de los manifestantes rezaban que el centro de investigaciones se encuentra "en peligro de extincion" y que se debe "regularizar y no recortar".

Desde el IIBCE entienden que la eliminación de estas vacantes "impide incorporar personal técnico y de investigación", algo que profundiza "la precarización laboral" en el lugar. Además, agregaron que los cargos no están ocupados porque el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) "no habilita los llamados a concurso".

"No entendemos cómo esta decisión es compatible con la creación del 'ecosistema científico' y la Secretaria Nacional de Ciencia y Valorización del Conocimiento", cuestionaron.

Manifestación de funcionarios del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Foto: Leonardo Mainé/El País.

Casi la mitad de los cargos del IIBCE están sin cubrir

Según detallan desde el IIBCE, el organismo cuenta con 86 cargos presupuestados, aunque actualmente solo 46 están ocupados. Las 40 vacantes restantes comprenden puestos de investigadores, técnicos y personal administrativo que, afirman, no permanecen sin cubrir por falta de necesidad, sino porque no se han autorizado los llamados debido a restricciones presupuestales. Esa situación, indicaron, "ya afecta el funcionamiento cotidiano y limita las posibilidades de crecimiento de la institución".

El organismo cuestionó que "la Rendición de Cuentas plantee eliminar casi la mitad de esas vacantes", al entender que "ello comprometería su capacidad para desarrollar investigación científica, formar recursos humanos especializados, generar conocimiento y mantener actividades de extensión en todo el país".

Investigadores en el Instituto Clemente Estable. Foto: Fernando Ponzetto/Archivo El Pais

El IIBCE sostuvo además que "la propuesta resulta contradictoria con las políticas impulsadas por el propio gobierno para fortalecer el sistema científico nacional". En ese sentido, recordó que el instituto "constituye un centro de referencia tanto a nivel nacional como internacional y que, durante casi un siglo, ha contribuido a la formación de investigadores, la producción de conocimiento y la democratización de la ciencia".

Finalmente, la institución destacó que "el compromiso de sus investigadores y funcionarios ha permitido sostener la actividad pese a las limitaciones presupuestales de los últimos años", aunque advirtió que ese esfuerzo "no puede reemplazar el respaldo institucional que requiere una política científica de largo plazo".