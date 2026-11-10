Hito científico en Australia: liberan por primera vez serpientes en peligro de extinción criadas en cautiverio

Australia liberó seis crías de la serpiente de cabeza ancha (Hoplocephalus bungaroides), una de las especies de reptiles más amenazadas del país oceánico.

El proyecto, considerado como un hito sin precedentes para la conservación de la fauna silvestre, logró establecer una población reproductora en cautiverio a partir de un grupo inicial de 17 adultos recolectados en su hábitat natural, lo que permitió el retorno exitoso de los animales a la naturaleza.

Según explica The Times of India, esta iniciativa, impulsada por la organización Aussie Ark y la Universidad de Tecnología de Sídney (UTS), busca frenar el declive de la especie, severamente afectada por la destrucción de su entorno natural, la extracción ilegal de rocas y las consecuencias de fenómenos climáticos extremos como sequías e incendios forestales.

Tras los primeros meses de seguimiento en su hábitat, las autoridades científicas confirmaron que al menos cuatro de los ejemplares liberados lograron sobrevivir, validando la efectividad del método implementado.

Serpiente de cabeza ancha, también conocido como Hoplocephalus bungaroides, sobre una roca. Foto: Canva.

Cómo se logró la reproducción y el retorno al hábitat natural

El proyecto comenzó en el año 2024 con la captura de 17 adultos silvestres que fueron trasladados a instalaciones de recuperación y cría de fauna silvestre.

Tras el nacimiento de crías, a principios de este 2026, los especialistas seleccionaron a seis juveniles para llevar a cabo una prueba piloto de reintroducción en áreas donde aún se conservan condiciones aptas para su supervivencia, mientras que las dos crías restantes permanecieron en cautiverio para preservar la diversidad genética.

Un componente clave del éxito de la liberación consistió en el uso experimental de refugios artificiales diseñados específicamente para reemplazar las hendiduras de piedra natural que la especie utiliza para resguardarse durante el día y regular su temperatura corporal.

Serpiente de cabeza ancha estirada mientras muestra su lengua bífida, es decir dividida en dos puntas. Foto: Canva.

El profesor Jonathan Webb, ecólogo e investigador de la UTS, que ha estudiado estas especies por más de tres décadas, destacó que el programa proporciona un modelo replicable para proteger a reptiles amenazados en regiones donde los sitios de refugio continúan desapareciendo debido al impacto humano.

Amenazas para la especie y repercusiones de su liberación

La situación actual de la serpiente de cabeza ancha marca un retroceso drástico en las últimas décadas. Informes académicos señalan que las poblaciones monitoreadas sufrieron una caída cercana al 64% hacia el año 2023, profundizada tras el impacto de la sequía y los devastadores incendios forestales ocurridos entre 2019 y 2020.

A estas problemáticas se suma un lento ciclo reproductivo dentro de la especie, ya que las hembras suelen reproducirse cada dos o tres años y las crías demoran cerca de cinco años en alcanzar la madurez. Por esta razón, los científicos involucrados subrayan que este tipo de intervenciones integrales son fundamentales.

Serpiente de cabeza ancha apoyada sobre una roca. Foto: Canva.

Hayley Shute, jefa de conservación, liberó a una de las crías junto con Dylan Wallis, jefe del proyecto, y describió la experiencia como sumamente emocionante, particularmente en el momento en que las serpientes se alejaban para adaptarse a su nuevo hogar.

Al mismo tiempo, Tim Faulkner, director general de Aussie Ark, describió el momento como motivo de orgullo y emoción para los involucrados, y explicó que tras muchos años dedicados al proyecto, el resultado es un programa integral que sirve como modelo de conservación para diversas especies amenazadas en toda Australia.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.