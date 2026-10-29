Tras 22 años estudiando el cosmos, un telescopio clave de la NASA caerá en la Tierra en pocas semanas

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) confirmó la finalización de la misión del Observatorio Swift Neil Gehrels tras cerca de 22 años en órbita.

Las autoridades comentaron que el satélite, que ahora se ubica a menos de 275 kilómetros de la superficie terrestre, podría regresar a la Tierra en las próximas semanas; Argentina sería una posible zona de impacto.

Tras más de dos décadas en el aire, logró establecer mediciones del brillo de diferentes tipos de estallidos cósmicos, además de captar 1,5 millones de imágenes con su telescopio ultravioleta/óptico.

Su presencia generó más de 7.000 artículos académicos sobre el cosmos, según señala la NASA. A su vez, el conjunto de datos ocupa un total de 12 terabytes, el equivalente aproximado a 600 películas en alta definición.

Bradley Cenko, investigador principal del proyecto, indicó que la principal capacidad del Swift se centraba en detectar explosiones de rayos gamma en apenas minutos. Durante su misión, el estudio abarcó cerca de 2.000 estallidos de rayos gamma, 1.400 supernovas y diversos fenómenos astronómicos.

Entre los hechos más destacados, el satélite registró por primera vez, en 2005, el resplandor de una fusión de estrellas de neutrones, es decir, un evento que duró 0,03 segundos.

El Observatorio Neil Gehrels Swift de la NASA, junto al científico Neil Gehrels en el Centro de Vuelo Espacial Goddard. Foto: NASA.

Posibilidades impacto en Argentina y por qué la NASA descarta riesgos

Con el artefacto ubicado actualmente a menos de 275 kilómetros de la Tierra, los datos oficiales indican que, debido a la inclinación de la órbita del artefacto, cuyo reingreso se prevé dentro de algunas semanas, la posible zona de impacto se extiende desde México hasta gran parte de América del Sur, incluida Argentina.

Sin embargo, este dispositivo pasará por un proceso de desintegración antes de cualquier posible contacto con la tierra, por lo que las autoridades especializadas descartan cualquier tipo de daño a personas o estructuras.

El anuncio llega luego de tres intentos por salvar la principal estructura de la misión, pero en agosto de 2026 la imposibilidad de corregir su órbita, agravada por la reciente actividad solar que aceleró su descenso, terminó por poner fin a su trabajo.

El observatorio finalizó sus operaciones de manera formal el martes 20 de octubre de 2026, y actualmente la NASA busca nuevas opciones para cubrir el espacio que dejará el observatorio.

Con información de La Nación.