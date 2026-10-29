Se derrumbó famosa "chimenea de hadas" en una zona turística de Capadocia, Turquía, y hay dos personas fallecidas
El derrumbe ocurrió en el museo al aire libre de Göreme, cerrado al público tras el accidente. Un herido fue hospitalizado y siguen las tareas de búsqueda y rescate en la zona.
Dos personas murieron y otra resultó herida este jueves en Capadocia, una de las regiones turísticas más visitadas de Turquía, luego de que se desplomara una "chimenea de hadas", las características formaciones rocosas cónicas que distinguen al paisaje de Anatolia central. El hecho ocurrió en el museo al aire libre de Göreme, un recinto con control de entrada que alberga numerosas iglesias ortodoxas excavadas en la roca.
El gobernador de la provincia de Nevsehir, Hüseyin Kök, confirmó el saldo ante la prensa. "Hemos recuperado los cuerpos de las dos personas que perdieron la vida. Un herido fue hospitalizado", indicó. La zona fue cerrada al público y las tareas de búsqueda y rescate continuaban en marcha horas después del derrumbe.
Por qué se derrumbó la chimenea de hadas en Capadocia
Según la explicación oficial, el origen inmediato del colapso fue un corrimiento de tierra vinculado al temporal que afecta a la región. "Se produjo un corrimiento de tierra debido a las fuertes lluvias. A causa del corrimiento, una gran roca se desprendió y cayó", detalló Kök.
Desde el miércoles, Capadocia registra lluvias intensas y vientos fuertes que obligaron a suspender los viajes en globo aerostático, una de las actividades más buscadas por los turistas que llegan a la zona. El mal tiempo no fue el único factor: el jefe del organismo oficial de turismo en Capadocia, Cem Aslanbey, señaló que las fluctuaciones de temperatura, con ciclos de congelamiento y descongelamiento, venían dañando la estructura de la roca. A eso se sumó que en la base de esa chimenea había cuevas excavadas en la antigüedad, lo que debilitaba aún más el conjunto.
Cómo se formaron las rocas de Göreme, el atractivo turístico de Turquía
Las chimeneas de hadas son columnas rocosas de varios metros de altura originadas por una antigua actividad volcánica. La erosión provocada por el viento y las lluvias sobre sedimentos de distinta resistencia, en buena parte relativamente blandos, moldeó durante siglos formaciones de aspecto singular, con siluetas que recuerdan a setas o torres.
Esa misma blandura del terreno fue la que, siglos atrás, permitió que se excavaran en la roca las iglesias subterráneas y las viviendas que hoy componen el principal atractivo del museo al aire libre de Göreme, declarado uno de los puntos de visita obligada para quienes recorren Turquía.
Las autoridades no precisaron de momento la identidad ni la nacionalidad de las víctimas. El área permanecerá cerrada mientras se completen los trabajos en el lugar y se evalúe el estado del resto de las formaciones del recinto, expuestas a las mismas condiciones climáticas que precipitaron el desplome.
Con información de EFE y AFP. Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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