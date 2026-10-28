Elecciones en Israel: final cerrado entre Netanyahu y la oposición y sin mayorías para formar gobierno
Los bloques del primer ministro Benjamin Netanyahu y de la oposición no obtuvieron mayorias. La coalición encabezada por Gadi Eisenkot comenzó anoche a negociar la formación de un nuevo gobierno.
En Israel las primeras elecciones después de los atentados terroristas del 7 de octubre de 2023, eran anoche un cabeza a cabeza entre el bloque que lidera el primer ministro Benjamín Netanyahu, y la oposición encabezada por Gadi Eisenkot.
Los últimos sondeos a boca de urna, realizados a primeras horas del miércoles hora de Israel, mostraron que el bloque de Netanyahu está empatado con la oposición.
De las tres principales cadenas de televisión, los canales 11 y 13 situaron a ambos bloques empatados con 51 escaños cada uno, insuficientes para lograr una mayoría, mientras que el canal 12 seguía otorgando ventaja a la oposición liderada por Eisenkot, con 52 escaños frente a los 50 de su rival.
Los sondeos a pie de urna publicados tras el cierre de los colegios muestran una caída del partido de Netanyahu, el Likud, así como de los partidos ultraortodoxos y de la ultraderecha religiosa, frente al aumento exponencial de los escaños atribuidos a los partidos árabes y a los de centro-izquierda. Cada uno de los dos grandes bloques necesita al menos 61 escaños para formar Gobierno.
Los sondeos otorgan entre 24 y 25 escaños al Likud, lo que supone entre siete y ocho escaños menos que en los comicios de 2022, cuando Netanyahu formó un gobierno junto a la ultraderecha y a los ultraortodoxos.
El Likud se perfila en los sondeos como el partido más votado, tras 19 años de Netanyahu en el poder de forma interrumpida y después de haber liderado el gobierno durante la guerra en Gaza contra la organización terrorista Hamás, responsables de los atentados del 7 de octubre de 2023, y las guerras con Irán y el Líbano.
Aunque las encuestas de las últimas semanas daban como ganador al partido Yashar! del ex jefe del Ejército israelí, Gadi Eisenkot, según los sondeos sería la segunda fuerza más votada, con entre 21 y 23 escaños.
Eisenkot, que creó su partido en 2025, pretende liderar un gobierno que saque a Netanyahu, tal y como ha repetido en numerosas ocasiones durante la campaña, centrada en la unidad de los israelíes y la rendición de cuentas para el primer ministro por los errores que llevaron al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.
La movilización de la comunidad de palestinos con ciudadanía israelí, concentrada en las ciudades del norte de Israel de mayoría árabe, ha constituido la sorpresa de estos comicios, de acuerdo a las encuestas a pie de urna.
Sus dos partidos, la conocida como Lista Conjunta -izquierda secular palestina- y la coalición Raam -islamista-, suman entre 17 y 18 escaños, según los sondeos, frente a los 10 que obtuvieron en 2022, por lo que podrían ser clave para un posible gobierno opositor.
El actual jefe de la oposición, Yair Lapid, perdió apoyos al pasar de segunda fuerza más votada, con 24 escaños, a la tercera con entre 12 y 13, según los sondeos. Lapid apartó del gobierno a Netanyahu en 2021 con su entonces partido, Yesh Atid (Hay Futuro) y fue primer ministro durante cuatro meses. Ahora concurre, junto con el también ex primer ministro Naftali Bénet, con el partido Beyajad (Juntos).
El centro-izquierda israelí de Los Demócratas (fusión del Partido Laborista y del izquierdista Meretz) se dispara, al pasar de cuatro escaños en 2022 a nueve o diez en estas elecciones, de acuerdo a los sondeos.
Los partidos de los dos ministros ultraderechistas que apoyan a Netanyahu, Itamar Ben Gvir y Betsalel Smotrich, suman en los sondeos entre 12 y 13 escaños. Aunque las encuestas les daban una subida, los sondeos muestran una bajada de entre uno y dos escaños respecto a lo que obtuvieron en 2022.
Los partidos ultraortodoxos que forman gobierno con Netanyahu, Shas y Judaísmo Unido de la Torá, suman en los sondeos entre 12 y 15 escaños, frente a los 18 de 2022.
Eisenkot dijo anoche que el pueblo israelí optó por el cambio frente al primer ministro Netanyahu y aseguró que espera formar un nuevo gobierno.
En declaraciones a sus partidarios, también lanzó una advertencia velada a Netanyahu, quien en los últimos días de la campaña amenazó con atacar Irán, lo que podría retrasar los esfuerzos por formar una coalición. “Netanyahu, no te atrevas a usar la seguridad de Israel para tus necesidades políticas”, dijo Eisenkot.
Por su parte, los dirigentes del partido de centro derecha Beyachad (Juntos), Naftali Bénet y Yair Lapid, afirmaron que los partidos del bloque opositor ya están “conversando y coordinándose” después de que los sondeos a pie de urna situaran a la oposición en mayoría y al Likud de Netanyahu como las formaciones más votadas.
“Incluso ahora, nosotros, los líderes del bloque por el cambio, ya estamos conversando y coordinándonos. Haremos todo lo posible, dejando de lado el ego, para formar un Gobierno sionista basado en una alianza de quienes sirven al país”, dijo Bénnet durante su primera intervención tras publicarse los primeros sondeos.
“Hoy, este país se ha salvado. Benjamín Netanyahu y su gobierno han caído; se trata de una derrota total para ellos. Somos la mayoría. En una democracia, el bando que obtiene más votos es el que gana. Y ese bando debe, puede y tiene el deber de formar Gobierno”, dijo a su vez Lapid.
Anoche, los primeros datos del conteo en las elecciones daban como ganador al Likud de Netanyahu, seguido de Yashar! de Eisenkot, confirmando la tendencia que marcan las encuestas. AFP, EFE
Asistencia y festejo de los partidos árabes
La participación final en las elecciones israelíes de ayer martes alcanzó el 77,7%, casi ocho puntos por encima de la registrada en los últimos comicios de 2022 y la cifra más alta desde 1999, con un fuerte repunte del voto en las ciudades árabes. Un total de 5.695.682 israelíes acudieron a las urnas.
Las tres ciudades más grandes de Israel registraron una participación por debajo de la media: del 65,9% en el caso de Jerusalén, 65,4% en el de Tel Aviv y 61,6% en Haifa.
La participación en las principales ciudades árabes se ha disparado en cambio, con uno de los saltos más llamativos en Um al Fahm, donde la participación ha sido del 75,7% frente al 38,3% que se registró en 2022.
Otros casos representativos son el de Nazaret, que ha pasado de un 48,3% en 2022 al 72,2% este año; o Rahat (en el sureño desierto del Néguev), que ha crecido de un 60,6% a un 82%.
Otras importantes localidades árabes también han registrado porcentajes cercanos a la totalidad, como Tamra con un 83,2% o Sajnin con un 86,8%, ambas en el norte del país.
La participación en las localidades y kibutz próximos a la frontera con Gaza, las comunidades tradicionalmente izquierdistas que resultaron más golpeadas por los ataques de la organización terrorista palestina Hamás el 7 de octubre de 2023, osciló entre el 25% de Nir Oz y el 72% de Reim, mientras que en Kisufim fue del 54,8% y en Beeri del 36%. En Sderot, ciudad de mayoría conservadora, la afluencia fue del 72%.
La Comisión Electoral Central informó asimismo que durante la jornada aceptó 8.000 reportes de incidencias, de los que un 30% fueron clasificados como incidentes que afectaban a la integridad electoral.
De ellos, un 10% fueron por alteración o daño a las papeletas y un 13% a interrupción del proceso de votación.
Los partidos árabes de Israel, la Lista Conjunta y Raam, celebraron su elevado resultado en escaños gracias a un pico de participación de sus votantes, que vieron como un golpe de efecto al Gobierno de Benjamín Netanyahu.
“Es un día histórico”, aseguró el presidente de la Lista Conjunta, Yusef Yabarín. El líder de la Lista Conjunta, que engloba los partidos Jadash, Taal y Balad, aseguró que las formaciones árabes se han convertido en una fuerza “que no puede ser ignorada”.
Mansur Abás, líder de Raam, también vio en la alta participación de los árabes israelíes (mayoritariamente palestinos con ciudadanía de Israel) como una reacción a las políticas del gobierno de Benjamín Netanyahu.
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