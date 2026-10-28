Elecciones en Israel: final cerrado entre Netanyahu y la oposición y sin mayorías para formar gobierno

En Israel las primeras elecciones después de los atentados terroristas del 7 de octubre de 2023, eran anoche un cabeza a cabeza entre el bloque que lidera el primer ministro Benjamín Netanyahu, y la oposición encabezada por Gadi Eisenkot.

Los últimos sondeos a boca de urna, realizados a primeras horas del miércoles hora de Israel, mostraron que el bloque de Netanyahu está empatado con la oposición.

De las tres principales cadenas de televisión, los canales 11 y 13 situaron a ambos bloques empatados con 51 escaños cada uno, insuficientes para lograr una mayoría, mientras que el canal 12 seguía otorgando ventaja a la oposición liderada por Eisenkot, con 52 escaños frente a los 50 de su rival.

Los sondeos a pie de urna publicados tras el cierre de los colegios muestran una caída del partido de Netanyahu, el Likud, así como de los partidos ultraortodoxos y de la ultraderecha religiosa, frente al aumento exponencial de los escaños atribuidos a los partidos árabes y a los de centro-izquierda. Cada uno de los dos grandes bloques necesita al menos 61 escaños para formar Gobierno.

Los sondeos otorgan entre 24 y 25 escaños al Likud, lo que supone entre siete y ocho escaños menos que en los comicios de 2022, cuando Netanyahu formó un gobierno junto a la ultraderecha y a los ultraortodoxos.

El Likud se perfila en los sondeos como el partido más votado, tras 19 años de Netanyahu en el poder de forma interrumpida y después de haber liderado el gobierno durante la guerra en Gaza contra la organización terrorista Hamás, responsables de los atentados del 7 de octubre de 2023, y las guerras con Irán y el Líbano.

Un hombre recibe su papeleta en un centro de votación en Jerusalén el 27 de octubre de 2026, en el marco de las elecciones legislativas en Israel. Foto: AFP

Aunque las encuestas de las últimas semanas daban como ganador al partido Yashar! del ex jefe del Ejército israelí, Gadi Eisenkot, según los sondeos sería la segunda fuerza más votada, con entre 21 y 23 escaños.

Eisenkot, que creó su partido en 2025, pretende liderar un gobierno que saque a Netanyahu, tal y como ha repetido en numerosas ocasiones durante la campaña, centrada en la unidad de los israelíes y la rendición de cuentas para el primer ministro por los errores que llevaron al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

La movilización de la comunidad de palestinos con ciudadanía israelí, concentrada en las ciudades del norte de Israel de mayoría árabe, ha constituido la sorpresa de estos comicios, de acuerdo a las encuestas a pie de urna.

Sus dos partidos, la conocida como Lista Conjunta -izquierda secular palestina- y la coalición Raam -islamista-, suman entre 17 y 18 escaños, según los sondeos, frente a los 10 que obtuvieron en 2022, por lo que podrían ser clave para un posible gobierno opositor.

Judíos ultraortodoxos caminan por una calle llena de folletos de campaña electoral en el barrio de Bujarim, en Jerusalén. Foto: AFP

El actual jefe de la oposición, Yair Lapid, perdió apoyos al pasar de segunda fuerza más votada, con 24 escaños, a la tercera con entre 12 y 13, según los sondeos. Lapid apartó del gobierno a Netanyahu en 2021 con su entonces partido, Yesh Atid (Hay Futuro) y fue primer ministro durante cuatro meses. Ahora concurre, junto con el también ex primer ministro Naftali Bénet, con el partido Beyajad (Juntos).

El centro-izquierda israelí de Los Demócratas (fusión del Partido Laborista y del izquierdista Meretz) se dispara, al pasar de cuatro escaños en 2022 a nueve o diez en estas elecciones, de acuerdo a los sondeos.

Los partidos de los dos ministros ultraderechistas que apoyan a Netanyahu, Itamar Ben Gvir y Betsalel Smotrich, suman en los sondeos entre 12 y 13 escaños. Aunque las encuestas les daban una subida, los sondeos muestran una bajada de entre uno y dos escaños respecto a lo que obtuvieron en 2022.

Los partidos ultraortodoxos que forman gobierno con Netanyahu, Shas y Judaísmo Unido de la Torá, suman en los sondeos entre 12 y 15 escaños, frente a los 18 de 2022.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, después de votar en un colegio electoral en Jerusalén el 27 de octubre de 2026. Foto: AFP

Eisenkot dijo anoche que el pueblo israelí optó por el cambio frente al primer ministro Netanyahu y aseguró que espera formar un nuevo gobierno.

En declaraciones a sus partidarios, también lanzó una advertencia velada a Netanyahu, quien en los últimos días de la campaña amenazó con atacar Irán, lo que podría retrasar los esfuerzos por formar una coalición. “Netanyahu, no te atrevas a usar la seguridad de Israel para tus necesidades políticas”, dijo Eisenkot.

Por su parte, los dirigentes del partido de centro derecha Beyachad (Juntos), Naftali Bénet y Yair Lapid, afirmaron que los partidos del bloque opositor ya están “conversando y coordinándose” después de que los sondeos a pie de urna situaran a la oposición en mayoría y al Likud de Netanyahu como las formaciones más votadas.

“Incluso ahora, nosotros, los líderes del bloque por el cambio, ya estamos conversando y coordinándonos. Haremos todo lo posible, dejando de lado el ego, para formar un Gobierno sionista basado en una alianza de quienes sirven al país”, dijo Bénnet durante su primera intervención tras publicarse los primeros sondeos.

Gadi Eisenkot vota en Herzliya el 27 de octubre. JACK GUEZ/AFP fotos

“Hoy, este país se ha salvado. Benjamín Netanyahu y su gobierno han caído; se trata de una derrota total para ellos. Somos la mayoría. En una democracia, el bando que obtiene más votos es el que gana. Y ese bando debe, puede y tiene el deber de formar Gobierno”, dijo a su vez Lapid.

Anoche, los primeros datos del conteo en las elecciones daban como ganador al Likud de Netanyahu, seguido de Yashar! de Eisenkot, confirmando la tendencia que marcan las encuestas. AFP, EFE