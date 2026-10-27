Elecciones en Israel: partido de Netanyahu sería el más votado, pero no llega los escaños para formar gobierno

A falta de datos de escrutinio sobre las elecciones generales en Israel, los sondeos a boca de urna muestran a estas horas del martes una caída del partido del primer ministro Benjamín Netanyahu, el Likud, así como de los partidos de la comunidad judía ultraortodoxa y de la ultraderecha sionista religiosa, frente al aumento exponencial de los escaños atribuidos a los partidos árabes y al partido de centro-izquierda.

Estos datos, por el momento, dan como ganador Netanyahu, pero no le otorgan una mayoría a su bloque para gobernar. De hecho, el bloque de partidos opositores le aventaja, de acuerdo a los sondeos, que dejarían en manos de los partidos árabes un posible gobierno de la oposición.

Los sondeos publicados por los principales canales del país (11, 12 y 13), dan una victoria a Netanyahu con entre 24 y 25 escaños, frente a los 32 de las elecciones de 2022. No obstante, el "Bloque del Cambio" liderado por el exjefe militar Gadi Eisenkot, de centroderecha, recabaría entre 52 y 53 escaños de los 120 que tiene el Parlamento. Por su parte, la coalición saliente de Netanyahu, que incluye a la extrema derecha ultranacionalista y los ultraortodoxos, obtendría 50.

Gadi Eisenkot vota en Herzliya el 27 de octubre. JACK GUEZ/AFP fotos

En cuanto a las dos listas árabes, podrían conseguir un número récord de bancas, 17 o 18. La movilización de la comunidad de palestinos con ciudadanía israelí, concentrada en las ciudades del norte de Israel de mayoría árabe, ha constituido la sorpresa de estos comicios. El bloque opositor de Eisenkot necesitaría pactar con los partidos árabes para alcanzar los 61 escaños requeridos para formar gobierno.

Primeras reacciones

Las proyecciones "muestran una ausencia total de confianza en Netanyahu y su gobierno", declaró Eisenkot poco después de que se publicaran estas estimaciones.

Por su parte, el actual líder de la oposición en el Parlamento, Yair Lapid, habló de una "derrota aplastante" para el bloque del primer ministro. La comisión electoral publicará gradualmente los resultados, un proceso que podría alargarse varios días.

Ante la falta de claridad, el ministro israelí de Seguridad Nacional y líder del partido ultraderechista Otzma Yehudit (Poder Judío), Itamar Ben Gvir, pidió este martes esperar a los resultados definitivos de las elecciones. "La noche es joven aún", afirmó.

Ben Gvir también criticó la posibilidad de que el Likud de Netanyahu forme un Gobierno de unidad que incluya al dirigente opositor Gadi Eisenkot, un escenario que calificó de "error terrible" y que, a su juicio, supondría "renunciar a los intereses del Estado israelí".

Cuestionado. Ben Gvir fue criticado también por Netanyahu. Foto: AFP fotos

También el líder israelí del partido nacionalista de extrema derecha y miembro del bloque opositor, Avigdor Líberman, exhortó a "ser pacientes y esperar a los resultados definitivos", y dijo que "la clave serán los sobres dobles".

Los llamados "sobres dobles" incluyen las votaciones de quienes no pueden votar en su lugar de residencia, como militares, presos, hospitalizados o mujeres en casas de acogida, que en las elecciones de 2022 rondaron el medio millón.

Estos votos se cuentan en los días siguientes a la jornada electoral y, según medios israelíes, pueden llegar en estos comicios a los 650.000, de un electorado de 7,3 millones de personas. En consecuencia, la conclusión del conteo podría alargarse hasta este jueves o, incluso, hasta la mañana del viernes. "No creo que (los sobres dobles) incluyan votos de los árabes o de los ultraortodoxos, por lo que habrá que esperar al viernes para conocer los verdaderos resultados", agregó Líberman.

EFE y AFP