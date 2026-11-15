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    El País Vida Actual

    “Trabajas tres días, descansas dos y trabajas dos”: así es el método 3-2-2 que sorprende en Islandia

    Un joven español contó su experiencia laboral en el país nórdico y explicó cómo funciona este esquema de turnos, que combina jornadas extensas con varios días de descanso e ingresos adicionales.

    El País
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    14/11/2026, 21:17
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    Bandera de Islandia apoyada sobre un mástil.
    Bandera de Islandia apoyada sobre un mástil.
    Foto: Canva.

    A pesar de ser considerado uno de los países más caros para vivir, Islandia es una de las opciones elegidas por jóvenes que buscan trabajar en el extranjero debido a la particular dinámica laboral conocida como método de 3-2-2.

    Aquí está el famoso 3-2-2, que trabajas tres días, descansas dos y trabajas dos”, explica José Esepe, un joven español, al contar su experiencia en su cuenta de TikTok.

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    Esta novedosa modificación del calendario laboral habitual también sufre modificaciones a lo largo de un mes, ya que al aplicar este método, la siguiente semana el calendario será invertido: los trabajadores descansarán tres días, trabajarán dos y luego volverán a tener dos días de descanso.

    José Esepe, un joven español, al contar su experiencia laboral en Islandia en su cuenta de TikTok.
    José Esepe, un joven español, al contar su experiencia laboral en Islandia en su cuenta de TikTok.
    Foto: Captura/TikTok - @esepevlogs93

    Cómo funciona el esquema de turnos alternos y las jornadas de doce horas diarias

    Lo fundamental para comprender el objetivo de la iniciativa se ubica en la cantidad total de horas trabajadas, cerca de 172. Esto se debe a que en Islandia estos métodos suelen tener jornadas laborales que abarcan entre 11 y 12 horas, lo que permite acumular más rápido las horas necesarias en un mes.

    En ese contexto, el joven explica que las horas extra se pagan con un valor cercano al 190 %, es decir, casi el doble del salario habitual, algo que lleva a las empresas a vigilar sus horas para no aumentar sus costos.

    Este dato, sumado a las largas jornadas de trabajo tradicionales en aquel país, permite que en ocasiones los trabajadores que se rijan por este método cuenten con una o incluso dos semanas libres durante un mes.

    Personas señalando documentos apoyados sobre una mesa dentro de una oficina.
    Personas señalando documentos apoyados sobre una mesa dentro de una oficina.
    Foto: Canva.

    De cuánto son los ingresos estimados y cómo se retribuyen las horas extra

    En lo que respecta a los sueldos, José indica que todo dependerá del trabajo, lugar y horas que se realicen en cada caso. Esto se debe a que en Islandia no existe un salario mínimo nacional reglamentado por ley, debido a que cada sector negocia convenios colectivos con las autoridades.

    Por ello, los salarios pueden variar mucho dependiendo de los complementos obtenidos por cada convenio en caso de trabajar durante la noche, el fin de semana o en jornadas festivas o feriados.

    Esta serie de motivos hace que, en algunos casos, las empresas busquen descontar el alojamiento directamente del sueldo, sin hacer que el trabajador lo pague por separado. Este aspecto influye en la capacidad de ahorro, debido a los altos costos de alquileres en ciudades como Reikiavik, la capital.

    En su caso, explica que la residencia, en una pequeña localidad de unos 1.000 habitantes, le cuesta un monto cercano a los 400 euros por una habitación compartida con otra persona que también paga la misma cuota.

    Vista aérea del centro de Reikiavik, la capital de Islandia.
    Vista aérea del centro de Reikiavik, la capital de Islandia.
    Foto: Canva.

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