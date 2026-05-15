El país europeo que bajó las horas de trabajo a sus ciudadanos y terminó creciendo el doble que el resto

La semana laboral es un tema en disputa y constante cuestionamiento en buena parte del mundo. Qué es lo más eficiente, cuántas son realmente las horas "necesarias" a cumplir de trabajo, ¿el estándar de 40 horas semanales es el mejor?

Islandia fue pionero en apostar por una reducción en la semana laboral de cinco a cuatro días, con un régimen de 36 horas semanales (en vez de 40), y sin afectar el salario. Fue un experimento que comenzó en 2019 a instaurarse paulatinamente en distintos sectores y empresas de la población islandesa, y al día de hoy ya está incorporada en un 86% del país.

Reorganizar el trabajo como base de la eficiencia islandesa

Lo que en un principio era una preocupación por el descenso de productividad, la disminución de horas terminó demostrando un ritmo sostenido e incluso más acelerado, mejorando la productividad un 1,5% anual. Sin perjudicar los objetivos empresariales y económicos, la modalidad de cuatro días representó un aumento en el bienestar de la población, al lograr una mayor conciliación entre el trabajo con la familia y la vida diaria.

La clave fue el cambio en la organización del trabajo y las tareas. Para que este proyecto prospere y salga adelante, las empresas y sus empleados trabajaron en conjunto para hacer funcionar la nueva dinámica de cuatro días. De este modo, se impulsaron reuniones breves, la eliminación de aquellas tareas innecesarias, y la reducción de tiempos de descanso entre las horas laborales.

Este cambio estructural de la fuerza laboral favoreció a la economía islandesa, alcanzando una de las mayores tasas de crecimiento, con una mejora del 4,9% en 2025 (comparado con la media europea del 2%). Esto responde a personas con más tiempo de ocio para realizar actividades, salidas, promoviendo así la economía local.

Hombre da presentación de trabajo. Foto: Freepik.

El rol de la tecnología que impulsó al cambio

La reestructuración fue exitosa, en gran medida, por la capacidad de digitalización de las empresas. Aquellas que adoptaron nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia en los procesos, se beneficiaron de mecanismos más fluidos, ágiles, tomando las últimas innovaciones como aliadas para alcanzar las metas corporativas.

Al tener el mejor internet de Europa, Islandia logró realizar estos cambios en el mercado laboral, con una digitalización que se aprende desde la población jóven. Según estudios sobre el mercado laboral en Islandia, llevado a cabo por Generation Lab, un 81% de los jóvenes coinciden que este nuevo formato de trabajo aumenta la productividad, y mejora el estilo de vida de las personas al lograr un mejor equilibrio entre la vida personal y el trabajo.