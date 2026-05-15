Nuevo brote de ébola en la República Democrática del Congo ya causa al menos 65 muertos

Las autoridades de la República Democrática del Congo (RDC) declararon un nuevo brote de ébola en la provincia de Ituri (este) que deja ya al menos 65 muertos y 246 casos sospechosos, informó este viernes la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA).

"Se han notificado aproximadamente 246 casos sospechosos y 65 fallecimientos, principalmente en las zonas sanitarias de Mongwalu y Rwampara. Se han registrado cuatro fallecimientos entre los casos confirmados por laboratorio", publicaron los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África) de la UA en un comunicado.

El país sufrió otro brote de ébola entre el 4 de septiembre y el 1 de diciembre de 2025, y causó 45 muertos y 64 casos en la provincia de Kasai (centro).

EEUU considera bajo el riesgo de contagio en el país por nuevo brote

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) afirmaron este viernes que consideran "bajo" el riesgo que el nuevo brote de ébola en la República Democrática del Congo representa para el país norteamericano, pero recomendaron precaución a los ciudadanos.

"Los CDC están monitoreando de cerca los informes sobre un brote de ébola en la provincia de Ituri, en la República Democrática del Congo, y están trabajando en estrecha colaboración con el Ministerio de Salud, a través de nuestra oficina en el país, para apoyar los esfuerzos de respuesta", dijo el organismo en la red X.

CDC is closely monitoring reports of an Ebola outbreak in Ituri province in the Democratic Republic of the Congo, and is working closely with the Ministry of Health through our Country Office to support response efforts.

Ebola spreads through direct contact with bodily fluids of… pic.twitter.com/Uk9fgTptek — CDC (@CDCgov) May 15, 2026

En su mensaje, la entidad sanitaria recordó que esta peligrosa enfermedad se propaga mediante el contacto directo con los fluidos corporales de un enfermo o fallecido a causa del virus, por lo que insisten en que "la detección temprana y la respuesta oportuna son fundamentales para limitar la transmisión".

"El riesgo que el ébola representa para el público estadounidense se considera bajo, no obstante, se recomienda a los viajeros mantenerse informados a través de las directrices oficiales de salud pública, mientras las autoridades sanitarias trabajan para caracterizar con mayor detalle la cepa del virus y contener el brote", indicaron.

Los CDC afirmaron que "continúan apoyando a sus socios globales de salud pública en las labores de vigilancia, análisis de laboratorio, prevención de infecciones y respuesta ante brotes" como este.

La OMS moviliza expertos para contener los contagios

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), dijo este viernes que ha movilizando a sus expertos a Ituri para ayudar a las autoridades a contener lo que constituye el décimo séptimo brote de ébola en este país desde 1976.

El director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, indicó que había sido informado que trece casos han dado positivo en pruebas de laboratorio en la capital, Kinshasa, a 1.400 kilómetros de Ituri y hasta donde las muestras han tenido que ser llevadas.

"La República Democrática del Congo cuenta con una sólida trayectoria en la respuesta y el control del ébola. También he asegurado al ministro (de Sanidad) nuestro pleno apoyo", declaró Tedros, cuya organización al mismo tiempo hace el seguimiento del brote de hantavirus en un crucero.

Tedros anunció que en los próximos días más expertos de la OMS -especializados en comunicación de riesgos y participación comunitaria, prevención y control de infecciones, atención clínica y logística- se unirán al equipo de la OMS que ya se encuentra en Ituri.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Foto: EFE/SALVATORE DI NOLFI

Asimismo, la organización sanitaria ha enviado suministros médicos y equipos de protección para la prevención y el control de infecciones, y ha destinado medio millón de dólares de su fondo para emergencias para apoyar de forma inmediata la respuesta.

"El brote nos recuerda la amenaza persistente que suponen los brotes de enfermedades para la salud humana y la importancia de la cooperación y la solidaridad para fortalecer continuamente la seguridad sanitaria mundial", declaró Tedros en una conferencia de prensa en Ginebra.

La OMS ha recordado que la región donde este brote se ha declarado es muy inestable, la población sufre una crisis humanitaria y el movimiento de personas es constante por razones de comercio o de actividades como la extracción de minerales.

El territorio de Ituri se encuentra fragmentado y es escenario de un conflicto armado entre el ejército y grupos armados rebeldes apoyados por fuerzas extranjeras.

Con información de EFE