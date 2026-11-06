Cuál es el mejor restaurante del mundo en 2026: la lista completa de ganadores en los premios The 50

El Asador Etxebarri, ubicado en la localidad de Atxondo en el País Vasco español, fue elegido el mejor restaurante del mundo en 2026. El anuncio se realizó el miércoles por la noche en Lima, Perú, durante la ceremonia de premiación de The 50, que cada año distingue a los establecimientos más destacados de la alta cocina internacional.

El local se transformó en un destino gastronómico venerado gracias a una técnica de parrilla innovadora, según CNN. El chef Bittor Arguinzoniz, responsable de la propuesta, dijo tras recibir el galardón que se trataba de "un verdadero honor" y señaló como fuente de inspiración a "nuestras madres y abuelas", a quienes describió como cocineras consumadas.

Detrás del restaurante vasco se ubicó Gaggan, de Bangkok (Tailandia), en el segundo puesto. El tercer lugar fue para Alchemist, de Copenhague (Dinamarca), destacado por su "extraordinaria maestría" y por una experiencia gastronómica calificada como "única en su género".

Completaron los cinco primeros lugares Quintonil, de Ciudad de México, en el cuarto puesto, y Wing, de Hong Kong, en el quinto, reconocido por reivindicar su herencia china y ofrecer las "historias jamás contadas de la historia culinaria china".

Plato del restaurante Quintonil en Ciudad de México. Foto: comentarios de Google

Cómo se elige la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo

El ranking surge de los votos de la Academia de los 50 Mejores Restaurantes, integrada por más de 1.100 expertos internacionales del sector culinario provenientes de 28 regiones del mundo. El panel incluye críticos gastronómicos y chefs. De acuerdo con CNN, para quienes siguen la alta cocina estos premios funcionan como los Oscar de la industria cinematográfica, con una ceremonia de pompa similar.

La organización fija además una regla particular: los restaurantes pueden ganar el premio principal una sola vez. Luego, los ganadores pasan a competir en un programa aparte denominado "Lo Mejor de lo Mejor".

Premios The 50 Global en 2026. Imagen: The 50 Global

Más allá de la gastronomía, The 50 también elabora clasificaciones de bares, hoteles y viñedos. Se trata de una de las varias entidades que puntúan la alta cocina, junto a Michelin y LaListe.

La edición anterior se celebró en Turín, Italia, y el primer premio quedó en manos de Maido, de Lima, el restaurante dirigido por Mitsuharu "Micha" Tsumura, descendiente de inmigrantes japoneses en Perú que aplica técnicas culinarias japonesas.

Según CNN, cuatro de los cinco mejores del ranking pasado estaban en países de habla hispana, mientras que este año el top cinco combina establecimientos de Asia, Norteamérica y Europa.

Premios especiales y presencia latinoamericana en el ranking 2026

Quintonil fue distinguido también como Mejor Restaurante de Latinoamérica. El mejor ubicado de Estados Unidos fue Atomix, en Nueva York, que quedó undécimo y recibió el reconocimiento como Mejor Restaurante de Norteamérica. Su chef, Junghyun Park, obtuvo el Premio Elección del Chef y fue elogiado por brindar una "ventana a una cultura".

"Durante los últimos 25 años, hemos celebrado a las personas y los lugares que dan forma a la hospitalidad", afirmó Rikki Tidball, responsable del programa de premios de The 50, en el discurso que abrió la gala. La academia sostiene que su objetivo no es solo destacar la alta cocina, sino también la gastronomía verdaderamente innovadora.

La región tuvo una presencia significativa en la nómina: Kjolle (Lima) fue séptimo, Mérito (Lima) décimo tercero, Tuju (São Paulo) décimo sexto, Boragó (Santiago de Chile) vigésimo segundo, Lasai (Río de Janeiro) vigésimo quinto, Celele (Cartagena) trigésimo primero, Nuema (Quito) trigésimo séptimo, Don Julio (Buenos Aires) cuadragésimo cuarto, Mayta (Lima) cuadragésimo quinto y El Chato (Bogotá) cuadragésimo sexto.

Plato de restaurante Don Julio en Buenos Aires. Foto: comentarios de Google

La lista completa de 2026

1. Asador Etxebarri (Atxondo, España)

2. Gaggan (Bangkok)

3. El alquimista (Copenhague, Dinamarca)

4. Quintonil (Ciudad de México, México)

5. Wing (Hong Kong)

6. El Presidente (Hong Kong)

7. Kjolle (Lima, Perú)

8. Kadeau (Copenhague, Dinamarca)

9. Diverxo (Madrid, España)

10. Plenitud (París, Francia)

11. Atomix (Nueva York, EE. UU.)

12. Sorn (Bangkok, Tailandia)

13. Mérito (Lima, Perú)

14. Suhring (Bangkok, Tailandia)

15. Odette (Singapur)

16. Tuju (São Paulo, Brasil)

17. Mingles (Seúl, Corea del Sur)

18. Nusara (Bangkok, Tailandia)

19 de enero (Munich, Alemania)

20. Plaza del Duomo (Alba, Italia)

21. Conoce el Bund (Shanghái, China)

22. Boragó (Santiago, Chile)

23. Vyn (Skillinge, Suecia)

24. Al Gatto Verde (Módena, Italia)

25. Lasai (Río de Janeiro, Brasil)

26. Masque (Mumbai, India)

27. Reale (Castel di Sangro, Italia)

28. Trèsind Studio (Dubai, Emiratos Árabes Unidos)

29. Enigma (Barcelona, España)

30. Steirereck (Viena, Austria)

31. Celele (Cartagena, Colombia)

32. Potong (Bangkok)

33. Elkano (Getaria, España)

34. Le Coquillage (Saint-Méloir-des-Ondes, Francia)

35. La Colombe (Ciudad del Cabo, Sudáfrica)

36. Ru Yuan (Hangzhou, China)

37. Nuema (Quito, Ecuador)

38. Atelier Moessmer Norbert Niederkofler (Brunico, Italia)

39. Schloss Schauenstein (Fürstenau, Suiza)

40. Jordnær (Copenhague, Dinamarca)

41. Onjium (Seúl, Corea del Sur)

42. Bozar (Bruselas, Bélgica)

43. Le Calandre (Rubano, Italia)

44. Don Julio (Buenos Aires, Argentina)

45. Mayta (Lima, Perú)

46. El Chato (Bogotá, Colombia)

47. Le Louis XV – Alain Ducasse (Montecarlo)

48. Ikoyi (Londres, Inglaterra)

49. Naar (Kasauli, India)

50. San Pedro (Sydney, Australia)

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.