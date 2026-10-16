El restaurante de estilo tejano de un actor de "Breaking Bad" se declaró en bancarrota en Estados Unidos

Un actor de la popular serie televisiva "Breaking Bad" tuvo que declarar en bancarrota al restaurante de barbacoa histórico que tiene en California, Estados Unidos.

Dean Norris, conocido por muchos como "Hank Schrader" por el rol que protagonizó en la emblemática serie que estuvo al aire entre 2008 y 2013, ingresó junto a su esposa, Bridget, una solicitud para declarar en quiebra al Swing Inn Cafe & BBQ, un restaurante de comida al estilo de Texas.

Los documentos muestran que la petición se realizó el 25 de setiembre a través de la empresa de Norris, Main Street Eeeatery LLC, según registros obtenidos por el medio Patch, registrando cerca de US$ 1,8 millones en pasivos y apenas US$ 147.810 en activos.

La declaración en bancarrota no necesariamente significa que el restaurante cerrará permanentemente, según The Independent, ya que el sistema estadounidense permite a las empresas reestructurar sus deudas mientras que continúan operando.

La empresa de Norris tiene un adeudo de US$ 1,57 millones con la institución financiera Byline Bank, y señaló lo que describió como una estructura de "préstamos predatorios" como motivo para solicitar protección por bancarrota.

El restaurante de comida tejana tiene casi 100 años de antigüedad, habiendo abierto sus puertas por primera vez en 1927 bajo el nombre "Mother´s Cafe". Es una de las joyas del distrito histórico de Temecula, California, y en los últimos años se ha llenado de fanáticos de "Breaking Bad" que asisten esperando encontrarse al actor.

Según las publicaciones del restaurante en redes sociales, Norris suele asistir a su local con frecuencia.

El papel en "Breaking Bad" que llevó a Dean Norris al estrellato

Norris fue parte del exitoso elenco de "Breaking Bad", una serie que ganó 92 premios y obtuvo 248 nominaciones desde su estreno en 2008. Además, ingresó al Libro Guinness de los récords en 2014 como la serie más aclamada de la historia.

Hank, interpretado por el actor que hoy tiene 63 años, era un agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos que se convirtió en uno de los personajes de reparto favoritos para los aficionados más acérrimos del programa televisivo.

Dean Norris, actor de la serie de "Breaking Bad". Foto: Instagram/deanjnorris.

Dolor por la muerte de RJ Mitte

Las dificultades financieras del negocio de Norris ocurren en un momento especialmente doloroso para Norris y el resto de los actores de "Breaking Bad", quienes atraviesan el duelo por la muerte de RJ Mitte, su excompañero en la serie. El actor falleció el pasado lunes.

La noticia conmocionó a Norris, quien expresó su tristeza a través de las redes sociales: "¡Dios mío! Estaba trabajando cuando me enteré de lo de RJ. Estoy destrozado", escribió, agregando: "Era un joven encantador y lo vamos a extrañar muchísimo. Es desgarrador, todavía no puedo creerlo. Mis pensamientos están con él y su familia".