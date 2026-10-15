Un mecánico convirtió un Fiat en el auto más estrecho del mundo; tiene motor eléctrico y pesa menos de 270 kg

El mecánico Andrea Marazzi acaparó titulares en todo el mundo gracias a un invento con el que logró ingresar al Libro Guinness de los récords. El hombre oriundo de Bagnolo Cremasco, Italia, transformó un auto Fiat Panda en el coche más estrecho del mundo.

Todo comenzó cuando llegó un modelo del año 1993 a la chatarrería de la familia Marazzi. Al ver que el vehículo se encontraba en buen estado, Andrea se trazó la meta de darle una segunda vida y convertirlo en un auto que pudiera recorrer "las estrechas calles adoquinadas de las antiguas ciudades italianas", contó la página oficial del Libro Guinness, que le entregó al inventor una placa de reconocimiento y lo destacará en su edición 2027 de récords mundiales.

Caraterísticas del coche más estrecho del mundo y proceso de construcción

El Fiat bautizado por Marazzi como "Panda para Uno" mide tan solo 50,2 centímetros de ancho, lo que implica una reducción significativa, comparado con los 1,46 metros que tenía su anchura inicial.

Según Guinness, el 90 % del coche se fabricó con piezas del vehículo original utilizado como base. La parte más difícil del proceso fue cortar el chasis para que las dos mitades quedaran perfectamente simétricas al volver a unirlas, asegura el portal oficial. En ese proceso, Marazzi desmontó con cuidado las puertas y los paneles laterales y luego empezó a modificar la parte central del vehículo mediante cortes y nuevas soldaduras. Creó piezas de carrocería y ventanas personalizadas para el capó, el techo y el portón trasero, mientras conservaba sin cambios el resto del automóvil.

Otro obstáculo era lograr que el auto fuera manejable. Como no cabía un motor de combustión dentro de la carcasa, el mecánico se las ingenió para instalar un motor eléctrico junto a un paquete de baterías, como también un sistema de dirección reducido de tamaño.

Además, logró que funcionen también las luces y los intermitentes, y que el coche alcance una velocidad máxima de 15 km/h. Su peso es de 264 kg.

El Fiat Panda transformado por el mecánico italiano Andrea Marazzi para ser el auto más estrecho del mundo es manejable y tiene un motor eléctrico. Foto: Libro Guinness de los récords.

En las instalaciones de la familia Marazzi habían trabajado con cientos de ejemplares de Fiat Panda, por lo que el mecánico sabía exactamente cómo trabajar con el diseño.

Retiró cuidadosamente las puertas y los paneles laterales y, a continuación, comenzó a cortar y volver a soldar la parte central del vehículo. Andrea fabricó piezas de carrocería y ventanillas a medida para el capó, el techo y el portón trasero, pero dejó intacto el resto del coche.

El mecánico tiene nuevos récords en la mira

"Formar parte del Libro Guinness de los récords es un honor", señaló Andrea a la popular obra de referencia publicada anualmente con una colección de récords mundiales.

Sin embargo, su proyecto no finaliza ahí. Este año, buscó acoplar la carrocería de un Fiat Panda al sistema de transmisión de un tractor Landini de los años 80, con el objetivo de crear un auténtico monster truck a la italiana.

El italiano asegura que seguirá buscando nuevas oportunidades para batir récords.

Furor en Italia por el Fiat Panda

En Italia, el Fiat Panda se ha convertido en un auténtico icono para muchos aficionados al motor. Su popularidad queda reflejada en los aproximadamente 4,5 millones de ejemplares fabricados entre 1980 y 2003, así como en las numerosas concentraciones dedicadas a este modelo. Andrea lleva varios años asistiendo a "Panda a Pandino", un encuentro de entusiastas que tiene lugar en la localidad de Pandino, situada cerca de su entorno.

La facilidad de mantenimiento de estos vehículos clásicos y la posibilidad de encontrar ejemplares destinados al desguace han favorecido la aparición de numerosas versiones modificadas del Panda en Italia. El Panda per Uno es una muestra de esta tendencia, que ha dado lugar a creaciones muy originales.

Modelo original de un Fiat Panda. Foto: Wikimedia Commons.

Entre ellas destaca el Panda Corta, conocido por su reducida distancia entre ejes, de apenas un metro, y por contar con la parte superior más baja del mundo entre los vehículos aptos para circular. Estos dos récords fueron conseguidos por los amigos de Andrea Marazzi: Cocchi Rudi, Matteo Marzetti y Nicola Guadagnin, quienes comparten sus proyectos en redes sociales bajo el nombre de "Carmagheddon".