Ferrari recurre a la NASA y a expertos médicos para desarrollar su primer coche totalmente eléctrico, el Luce, con el objetivo de equilibrar rendimiento y comodidad para el conductor. La marca se preocupa por evitar que la aceleración extrema —una característica común de los vehículos eléctricos de alto rendimiento— provoque molestias físicas o sensoriales a los ocupantes.

Según Benedetto Vigna, CEO de Ferrari, algunos modelos eléctricos alcanzan niveles de aceleración que pueden ser excesivos. "A veces es demasiado, porque puede afectar al cerebro", afirmó el ejecutivo. Partiendo de esta observación, la compañía buscó determinar cuál sería el límite ideal de fuerza de aceleración sin comprometer la experiencia de conducción.

El primer vehículo eléctrico de Ferrari se llama Luce y su interior ha sido diseñado por Jony Ive, responsable de diseño de Apple hasta 2019.



Se han priorizado los elementos táctiles analógicos para conectar al conductor con el coche.



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El Luce fue diseñado para acelerar de 0 a 100 km/h en aproximadamente 2,5 segundos, un rendimiento impresionante, aunque inferior al de rivales como el Porsche Taycan Turbo GT, que ha registrado tiempos inferiores a dos segundos en las pruebas. La estrategia de Ferrari consiste precisamente en evitar el efecto de "shock" de las aceleraciones más bruscas, priorizando una experiencia de conducción más equilibrada.

Ferrari Luce

Según Vigna, la aceleración longitudinal es solo uno de los cinco pilares considerados en el desarrollo del automóvil. La aceleración lateral, el frenado, los cambios de marcha y el sonido del vehículo también influyen en el diseño; elementos que, en conjunto, conforman la experiencia emocional característica de la marca.

En este sentido, el Luce debería aportar soluciones innovadoras a los coches eléctricos. Un ejemplo son las levas de cambio situadas detrás del volante, que no se utilizarán para ajustar la regeneración de energía, sino el nivel de par motor, acercando así la sensación de conducción a la de los modelos con motor de combustión.

Ferrari Luce, primer auto eléctrico de la marca. Foto: Ferrari.

Otro aspecto destacable es el trabajo realizado en el sonido. En lugar de simular el rugido de los motores tradicionales, Ferrari pretende amplificar el ruido real de los motores eléctricos, ajustando las frecuencias para hacerlo más agradable. Según la marca, los sonidos muy agudos pueden resultar molestos, pero las frecuencias más bajas pueden explorarse de forma "auténtica".

El Luce no será exclusivo para circuitos. Con una autonomía estimada de más de 500 kilómetros y una configuración de cuatro puertas, el modelo refuerza su propuesta para el uso diario, combinando comodidad y rendimiento. Se espera que el coche tenga una potencia de cuatro dígitos y un interior centrado en los controles físicos, diseñado por Jony Ive.

Aunque el segmento de los vehículos eléctricos de lujo presenta desafíos, Ferrari cree que el Luce podrá preservar el atractivo emocional de la marca, adaptándolo a las exigencias de una nueva era de la movilidad.