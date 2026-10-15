La crisis silenciosa del streaming: por qué Netflix decidió despedir a 1.000 trabajadores este año

Netflix despedirá al 6% de su plantilla global, equivalente a unos 1.000 puestos de trabajo, en su mayor ronda de despidos desde 2022, según informaciones publicadas por medios estadounidenses que tuvieron acceso a una comunicación interna de la empresa.

La medida afectará principalmente a los departamentos de producto, tecnología, asuntos legales y recursos humanos, en un contexto de desaceleración del crecimiento y preocupación por la evolución de la interacción de los usuarios con la plataforma, informaron este miércoles The Wall Street Journal (WSJ) y la cadena CNBC.

Ajustar recursos frente a un mercado complejo

En un memorando enviado a los empleados en la mañana, los codirectores ejecutivos de la compañía, Ted Sarandos y Greg Peters, justificaron la decisión por la necesidad de priorizar recursos: "Nuestra misión —entretener al mundo— es ambiciosa, y cumplirla exige que seamos disciplinados sobre dónde priorizamos a nuestra gente y nuestros recursos", señalaron los directivos, recogen los citados medios.

Pese a las salidas, la cúpula de Netflix aseguró que el negocio "sigue fuerte" y en camino de cumplir sus previsiones financieras para el conjunto del año, además de adelantar que continuarán "invirtiendo agresivamente en áreas de alto impacto".

La empresa informó que tenía unos 16.000 empleados a tiempo completo a finales de 2025 y el anuncio se produce una semana antes de que la multinacional con sede en Los Gatos (California) presente sus resultados financieros del último trimestre, el 20 de octubre.

La tendencia del sector tecnológico y de entretenimiento

Aunque Netflix mantiene una de las tasas de bajas de clientes más reducidas de la industria (ligeramente superior al 2% en Estados Unidos), sus acciones acumulan una caída de más del 40% en los últimos doce meses.

El gigante del streaming no es el único que ha optado por adelgazar su estructura en los últimos meses: otros grandes grupos del entretenimiento y la tecnología, como Disney y Amazon, también han acometido recortes de personal en los últimos años.

Netflix. Foto: Canva

Netflix adquiere los derechos audiovisuales exclusivos Mundial 2030 para España y Andorra

Estos despidos surgen en un contexto de adquisición de nuevos derechos televisivos. Netflix anunció este martes la adquisición de los derechos exclusivos para España y Andorra de la Copa Mundial de la FIFA 2030 y ofrecerá en directo los 104 partidos de la competición que se disputará en España, Portugal y Marruecos (tras los partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay).

El Mundial 2030 conmemorará el centenario de la competición. España, vigente campeona del mundo, será uno de sus tres países anfitriones, junto con Marruecos y Portugal. Argentina, Paraguay y Uruguay acogerán, además, los partidos de celebración del centenario.

Netflix confirmó que "tiene previsto ofrecer la cobertura íntegra y en directo del torneo, con emisión de programas —con un planteamiento genuinamente español— antes de cada partido, durante el descanso y después del encuentro, además de un programa resumen diario los días de partido y otros contenidos destinados a generar expectación en la antesala del torneo".

"Como parte del acuerdo, en España podrá verse gratis un partido de cada jornada. Además, se ofrecerá a una cadena nacional de televisión en abierto un paquete de partidos que incluirá todos los de España, las dos semifinales y la final, lo que garantizará una gran disponibilidad para el público de todo el país. Más adelante se darán a conocer más detalles sobre la colaboración de Netflix con una cadena de televisión en abierto para la emisión de determinados partidos", subraya la plataforma.

España ganó el Mundial 2026 y Rodri, capitán, levanta la Copa en la final frente a Argentina. Foto: AFP

El acuerdo amplía, además, la creciente colaboración de Netflix con la FIFA. Netflix posee también los derechos audiovisuales en Estados Unidos y Canadá de las ediciones del 2027 y 2031 de la Copa Mundial Femenina de la FIFA.

"Pocos acontecimientos unen tanto a la gente como un Mundial. Este año, yo estaba en el estadio cuando España levantó el trofeo y viví de primera mano la pasión, el orgullo y las historias que acaban formando parte de la cultura de un país y perduran en la memoria durante generaciones. Ahora que España va a ser uno de los países anfitriones en 2030, nos hace muchísima ilusión ofrecer todos los partidos a los aficionados de España y Andorra", indica Bela Bajaria, directora jefa de Contenidos de Netflix.

Por otra parte, desde la FIFA Mattias Grafström, secretario general, dijo que les complace seguir reforzando su colaboración con Netflix con la vista puesta en la Copa Mundial de la FIFA 2030. "Esta será una edición muy especial del torneo y estamos deseando colaborar para llevarla a los aficionados de España y de Andorra. Compartimos el objetivo de acercar aún más el fútbol a los aficionados para que disfrute de la emoción de esta competición el mayor número de personas".

EFE