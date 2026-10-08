Netflix anunció una nueva serie de "Bridgerton": contará la historia de amor entre Violet y Edmund Bridgerton

El gigante de streaming Netflix anunció la expansión del universo de Bridgerton con una nueva serie derivada.

La miniserie oficiará como precuela de la trama que cuenta la serie, y tendrá como protagonistas a Violet Bridgerton y Edmund, el vizconde con quien la matriarca de la familia construyó su historia de amor. El proyecto será una miniserie y estará a cargo de Shondaland, la productora de Shonda Rhimes responsable de la exitosa adaptación de las novelas de Julia Quinn.

Rhimes escribirá la serie, será productora ejecutiva y además compartirá la función de showrunner con Nicholas Nardini, con quien ya trabajó en otra serie del universo Bridgerton: La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton. Tom Verica, director y productor de aquella ficción, regresará para este nuevo proyecto.

Imagen de la serie "Bridgerton". Foto: Liam Daniel/Netflix.

La historia se enfocará en la juventud de Violet y en su relación con Edmund, mucho antes de los acontecimientos que transcurren en Bridgerton. Mientras la serie original presenta a Violet como una viuda dedicada a acompañar a sus hijos en la búsqueda del amor y un buen matrimonio, la precuela permitirá conocer los orígenes de su propia historia de amor.

A diferencia de La reina Charlotte, que desarrolló una historia original a partir de personajes de las novelas de Quinn, esta nueva producción cuenta con un antecedente literario: Violet in Bloom, una novela corta de la escritora que relata el romance.

En la serie, Violet es interpretada por Ruth Gemmell. Por el momento, no se han anunciado el elenco que encarnará a los personajes durante su juventud, ni una fecha de estreno para esta precuela.

Imagen de "La reina Charlotte", la primera serie derivada del universo "Bridgerton". Foto: Archivo. Foto: Netflix.

El universo de Bridgerton sigue creciendo en Netflix

La posibilidad de una nueva precuela comenzó a tomar fuerza poco después del estreno de La reina Charlotte, en mayo de 2023. Aquella miniserie exploró la juventud de la reina Charlotte, interpretada en su versión adulta por Golda Rosheuvel, y profundizó en las historias de Lady Danbury, encarnada por Adjoa Andoh, y también de Violet Bridgerton.

Desde entonces, Violet aparecía como una de las candidatas más probables para protagonizar una ficción propia. En enero de 2026, Tom Verica ya había adelantado que había otros proyectos en desarrollo para expandir el universo de la exitosa franquicia del gigante del streaming.