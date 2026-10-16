"Nunca soy más feliz que lavando los platos": la revelación del actor Willem Dafoe sobre la sencillez

El reconocido actor italoestadounidense Willem Dafoe comenta que mantener una rutina dedicada a la actuación y a la productividad ha hecho que, a sus 71 años, haya participado de cinco películas durante el 2025 y en otras tantas durante este 2026.

Esta rutina responde a una filosofía de vida y a una forma de buscar la felicidad que diversas personalidades de la industria han destacado.

En una entrevista para el podcast Wild Card with Rachel Martin, replicada por Espinof, el actor confesó: “Nunca soy más feliz que lavando los platos”.

En este espacio de entrevistas semanales, que invita a actores, autores y pensadores a responder preguntas sobre el miedo, los sueños y la vida, entre otros temas, Dafoe añadió que disfrutaba “haciendo cosas sencillas, donde hay un paso A, B y C; y puedes vivir en la sencillez de las tareas”.

Willem Dafoe durante una entrevista en José Ignacio, Uruguay. Foto: Ricardo Figueredo/Archivo El País.

A pesar de sus destacadas actuaciones en películas de alcance mundial como Spider-Man, el norteamericano ve la vida en el campo como un lugar para encontrar la felicidad.

Durante la entrevista, señala que prefiere trabajar en zonas granjeras, donde existe un contacto con la naturaleza y un flujo que es decretado por la propia naturaleza, a diferencia de lo que sucede en las grandes ciudades donde argumenta que existe un flujo “pero no está controlado por nosotros, está controlado por la gente”.

El contraste entre el ritmo de la ciudad y la tranquilidad de la granja

Para Willem, la vida en la granja ofrece pequeños placeres que no brinda la vida en ciudades como Los Ángeles o Nueva York, exitosa para muchos, pero por momentos agobiante. Entre ellos, señala los momentos cotidianos compartidos con una enorme cantidad de animales de todo tipo. “Hay algo hermoso en que me vean y tener a 35 cabras y ovejas espiándome”, indicó el actor.

“La vida es corta e incierta”, añadió, mientras explicaba que desde su perspectiva, mantener los pies sobre la tierra e intentar alejarse del egocentrismo en la vida de cada uno son dos rasgos indispensables para vivir una buena vida, más allá del lugar en sí mismo.