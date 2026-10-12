Jane Fonda reveló cómo se mantiene activa a los 88 años: "Soy más joven que a los 20"

A pocos meses de cumplir 89 años, Jane Fonda reveló cuáles son sus secretos para mantenerse en forma con el paso de los años: “Sigo haciendo pesas todos los días, camino mucho y nunca bajé el ritmo”.

Considerada como una de las reinas del fitness tras popularizar el ejercicio en el hogar a través de libros y discos en la década de los años ochenta, asegura que: “Soy mucho más joven que cuando tenía 20 años, en todos los aspectos”.

La destacada actriz neoyorquina abrió su primer espacio de ejercicio físico en Beverly Hills en 1979, con el objetivo de recaudar fondos para su campaña política y de activismo social, en un hecho que cambió su vida para siempre.

Revela que al comenzar, no imaginaba que sus videos tuvieran el impacto y la popularidad que obtuvieron. Además, explicó que en ese momento no existían rutinas rigurosas para mujeres y que ella desconocía ese mundo, pero aprendió una rutina básica gracias a Leni Cazden, una profesora junto a la que abrió aquel primer espacio.

Jane Fonda recibiendo el premio a la trayectoria durante la 31ª edición de los Screen Actors Guild Awards. Foto: Instagram/@janefonda

De destacada actriz a creadora del videocasete de fitness más vendido

El espacio atrajo a grandes figuras de Hollywood y llegó a recibir entre 2.000 y 3.000 clientes por semana. El negocio se expandió con sucursales en Encino y San Francisco y, en 1982, publicó su primer video en formato VHS; la serie superó los 17 millones de copias.

Ante la revista People, recuerda que más allá del éxito, ella se vio marcada por el relato de una mujer que le explicó que tras aplicar su rutina durante unas semanas, notó nuevos músculos en sus brazos mientras se cepillaba los dientes. “Escribió que ese descubrimiento la hizo sentir empoderada y que ese día fue a trabajar y se enfrentó a su jefe por primera vez”, indicó durante la entrevista.

Jane Fonda y el coreógrafo JaQuel Knight durante el lanzamiento de una línea deportiva de ropa. Foto: Instagram/@janefonda

La filosofía detrás del entrenamiento de fuerza en la madurez

En una entrevista para The New York Times, replicada por La Nación, reveló: “No me siento una persona mayor”. Además, describió su rutina de ejercicios en la actualidad y las modificaciones que tuvo con el paso de los años. “Antes me gustaba correr, pero ahora me encanta caminar”, indicó, explicando que disfruta de paseos al aire libre, en particular de subir y bajar colinas en el bosque.

Esto, sumado al levantamiento de pesas diario, le permite realizar sus actividades diarias y concurrir a eventos de la mejor manera posible, sin importar su edad. En ese sentido, añadió que una parte fundamental para su entrenamiento es la música: “Tener una música adecuada puede hacer que el entrenamiento sea un éxito o un fracaso”, explicó.