Estadounidenses Michael Woodford y Robert Hall ganan el premio Nobel de Economía

La Real Academia Sueca de Ciencias otorgó el premio Nobel de Economía a Robert E. Hall y Michael Woodford "por los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica".

Hall trabaja en la Universidad de Stanford, California, mientras que Woodford se desempeña en la Universidad de Columbia, Nueva York.

"Los galardonados nos han ayudado a suavizar los altibajos de la economía", dice el comunicado emitido por la Real Academia Sueca.

"Han desarrollado nuevos modelos macroeconómicos que han mejorado significativamente nuestra capacidad para implementar políticas de estabilización eficaces. Gracias a estos modelos, las medidas de política fiscal y monetaria oportunas pueden reducir las fluctuaciones de la economía", añade la publicación.

En la premiación la Academia Sueca indicó que la economía se caracteriza por la alternancia de recesiones y repuntes y que, "desde que el economista John Maynard Keynes expuso sus teorías hace casi un siglo, la política de estabilización ha sido fundamental para afrontar estas fluctuaciones".

"Sin embargo, durante las crisis petroleras de la década de 1970, parecía que los modelos keynesianos que rigen cuándo y cómo deben implementarse las medidas ya no funcionaban. No redujeron el desempleo, sino que provocaron una inflación descontrolada. Occidente experimentó una década de bajo crecimiento, alto desempleo y alta inflación. Muchos creían que la política de estabilización había causado más daño que beneficio y que debía abandonarse", se indicó. Entonces Hall y Woodford demostraron "cómo se podrían reconstruir los modelos económicos para revitalizar la política de estabilización".

"En lugar de basar los modelos en vínculos estadísticos entre variables macroeconómicas, como la inflación, la producción y el consumo, optaron por construirlos sobre una base microeconómica. Esto implica comprender cómo el conjunto de hogares y empresas influye en la economía a través de sus acciones", destacó la Academia.

"Un componente fundamental de estos modelos es que los hogares y las empresas tienen una visión de futuro al tomar decisiones sobre ahorros o precios de productos. Cuando los gobiernos y los bancos centrales comunican sus planes de política económica, pueden influir en esta perspectiva y orientar la economía en la dirección correcta. Desde su introducción, estos nuevos modelos han sido de gran ayuda para afrontar las recesiones económicas que nos han afectado", apunta el escrito.

El trabajo de los galardonados proporcionó entonces "una base teórica sólida para los modelos que ahora utilizan los bancos centrales y los gobiernos de todo el mundo".

"Gracias a ellos, estamos mejor preparados para afrontar las perturbaciones económicas, como las crisis energéticas o los cambios repentinos en el consumo de los hogares", afirmó John Hassler, presidente del Comité del Premio de Ciencias Económicas.

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