A los 49 años, el exigente método de entrenamiento y nutrición de Shakira para sostener sus giras

La exigencia que impone la gira musical Las mujeres ya no lloran demanda una preparación rigurosa. A sus 49 años, la cantante colombiana Shakira mantiene un esquema de acondicionamiento de seis días a la semana, estructurado sobre una equilibrada combinación de nutrientes y un programa de actividad física de alto rendimiento.

Anna Kaiser, preparadora personal de la artista barranquillera, detalló en declaraciones a la prensa internacional los pilares de la rutina con la que la intérprete busca optimizar su estado de salud y su desempeño sobre el escenario.

Según la especialista, el núcleo del plan radica en alternar diferentes modalidades de ejercicio en el día a día, una estrategia pensada para esquivar la monotonía y ejercitar distintas aptitudes físicas.

Asimismo, la entrenadora puntualizó que la constancia en el movimiento diario ayuda a la artista a reconectarse con su cuerpo y preservar su bienestar integral. La metodología de trabajo comienza con una entrada en calor, para luego dar paso a bloques de máxima intensidad orientados a alcanzar el estado anaeróbico.

Shakira en su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" Foto: EFE

Dentro de este repertorio se incluyen burpees, saltos en sentadilla, lagartijas con peso, pasadas de carrera, escaladores y ejercicios de envión.

Este circuito se articula en torno a pautas precisas de trabajo:



Series e intervalos: Ejecución de cinco rondas por cada ejercicio seleccionado.

Ejecución de cinco rondas por cada ejercicio seleccionado. Tiempos de recuperación: Pausas de alrededor de 90 segundos entre tandas para reacomodar las pulsaciones.

Pausas de alrededor de 90 segundos entre tandas para reacomodar las pulsaciones. Transiciones: Intervalos acotados entre cada movimiento para sostener el nivel de exigencia a lo largo de toda la jornada.

Nutrición estratégica para encarar la jornada

En paralelo a la disciplina física, el plan alimentario de la cantante prioriza un arranque del día enfocado en aportar energía de calidad sin saturar el organismo. La primera comida está diseñada a partir de la integración de proteínas, grasas saludables y alimentos frescos.

Shakira durante la gira "Las mujeres ya no lloran". Foto: Kevin Mazur.

El menú diario con el que la cantante inicia sus mañanas incluye:



Huevo duro

Palta

Tomate

Aceite de oliva y sal marina

Licuado de frutos rojos

La combinación de estos insumos apunta a solventar los requerimientos nutricionales para encarar sus compromisos profesionales y sostener el rigor físico que demanda su carrera.

En base a El Tiempo/GDA