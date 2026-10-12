Murió R.J. Mitte, el actor con parálisis cerebral que interpretó al hijo de Walter White en "Breaking Bad"

El actor estadounidense RJ Mitte, conocido por interpretar a Walter White Jr., el hijo del personaje de Bryan Cranston en la premiada serie Breaking Bad, murió a los 34 años. La noticia fue confirmada este lunes por sus representantes, quienes informaron que el fallecimiento ocurrió en la ciudad de Brownsville, en el estado de Texas. Por el momento, no se comunicó oficialmente la causa de muerte.

"Con profunda tristeza compartimos la trágica partida del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad RJ Mitte", expresaron sus representantes en un comunicado.

Mitte alcanzó reconocimiento internacional gracias a Breaking Bad, la aclamada producción que se emitió entre 2008 y 2013, y considerada como la mejor serie del Siglo XXI, de acuerdo a una encuesta de The New York Times.

R.J. Mitte y Brian Cranston en la serie "Breaking Bad". Foto: Difusión.

En la ficción interpretó a Walter White Jr., el hijo adolescente de Walter White, un personaje que tenía parálisis cerebral, al igual que el actor en la vida real.

La experiencia de Mitte contribuyó a que se convirtiera en una voz activa en favor de la inclusión y de una mayor representación de las personas con discapacidad en la industria del entretenimiento. A partir de la popularidad que le dio la serie, aprovechó su exposición pública para impulsar la concientización sobre la parálisis cerebral y promover oportunidades para artistas con discapacidad.

Breaking Bad, protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul, obtuvo 58 nominaciones a los premios Emmy a lo largo de su recorrido y ganó 16 estatuillas, entre ellas dos a mejor serie dramática. Su impacto convirtió a sus protagonistas en figuras reconocidas internacionalmente y marcó un hito en la televisión estadounidense.

El éxito de la serie le abrió las puertas a nuevos papeles en cine y televisión. En 2021 protagonizó el drama Triumph, en el que interpretó a un estudiante de secundaria con parálisis cerebral que se propone integrar el equipo de lucha libre de su colegio, dispuesto a afrontar grandes sacrificios para conseguirlo. Más recientemente, compartió pantalla con Dove Cameron en el thriller Love Me Dead y con Finn Wittrock en Westhampton, estrenada en 2025.