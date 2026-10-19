El error común en la decoración de tu cocina que está bloqueando tus finanzas según el feng shui

Muchas personas coinciden en que la organización del hogar de una persona es un reflejo de lo que sucede en su vida. El feng shui sostiene que el entorno físico de una casa tiene una fuerte influencia en la abundancia o la felicidad, y en distintos apartados de la vida de las personas.

Esta filosofía originada en China plantea una idea minimalista, en la que menos es más. Esto se fundamenta en las posibles malas influencias y la disposición de espacios dentro de un cuarto o un hogar.

En ese sentido, la cocina es uno de los espacios fundamentales para esta línea de pensamiento. Según explica MinutoNQN, el espacio donde se preparan las distintas comidas para toda la familia es un lugar que debería estar siempre en orden.

Pileta de una cocina con un paño de cocina amarillo sobre la canilla. Foto: Canva.

Cómo debe ordenarse la cocina según el feng shui

Esta práctica plantea que la mesada de la cocina en un hogar no puede ser el depósito de paquetes o recipientes que contengan productos como arroz, aceite, restos de comida o café. La limpieza de la mesada y su liberación de elementos innecesarios permiten atraer abundancia económica y felicidad a través de la comida, según este pensamiento.

La recomendación consiste en almacenar todo tipo de recipientes, envases o envoltorios con comida en alacenas, estantes o muebles que permitan dejar libre el espacio de trabajo.

Sin embargo, no todas las cocinas están organizadas de manera tal que esta filosofía pueda ser aplicada de manera ideal. Según lo planteado por el feng shui, esto podría ser un motivo de traba económica en el hogar, ya que la cocina es un espacio asociado a la prosperidad y a la salud, conceptos asociados a la abundancia.

Una mesada característica de una cocina con una planta junto a una ventana. Foto: Canva.

La buena energía del hogar ayuda a atraer abundancia

Con base en lo planteado por esta práctica, existen objetos que, colocados de forma correcta, permiten potenciar la atracción de abundancia. En ese contexto, la inclusión de una planta en la cocina mejora la energía y permite atraer buenos augurios dentro de una casa.

Cabe aclarar que debe ubicarse en una zona cercana a una ventana, con el objetivo de mantenerla colorida y viva, según la filosofía milenaria.