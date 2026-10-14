Tips de Feng Shui: siete objetos y detalles que deberías evitar en tu comedor para ganar orden

El comedor puede ser un punto de encuentro para conversar, compartir el día y fortalecer los vínculos familiares. Por eso, la forma en que se organiza y decora este espacio influye en la comodidad y en la experiencia de quienes lo utilizan. El Feng Shui, una antigua tradición china que busca armonizar los espacios, considera que el comedor está relacionado simbólicamente con la prosperidad, la abundancia y la convivencia. Desde esta perspectiva, el orden, la iluminación y la elección de los objetos contribuyen a crear un ambiente equilibrado.

Aunque no existe evidencia científica de que estas prácticas atraigan riqueza o modifiquen la suerte, algunas de sus recomendaciones coinciden con pautas sencillas de organización y bienestar en el hogar. A continuación, siete elementos que el Feng Shui recomienda evitar en el comedor:



Espejos rotos, deformados o sucios. En el Feng Shui, los espejos se asocian con la posibilidad de ampliar visualmente los espacios y multiplicar simbólicamente aquello que reflejan. Por eso, colocar uno frente a la mesa del comedor suele considerarse favorable. Sin embargo, se recomienda evitar los espejos deteriorados, manchados o con imágenes deformadas. Más allá de su significado simbólico, mantenerlos limpios y en buen estado contribuye a que el ambiente se vea cuidado y luminoso. Vajilla y muebles dañados. Platos desportillados, sillas inestables y objetos rotos que permanecen guardados sin utilizar son algunos de los elementos que esta filosofía aconseja retirar o reparar. Desde su interpretación simbólica, los objetos deteriorados representan desgaste y descuido. En la práctica cotidiana, además, reparar los muebles y reemplazar la vajilla dañada puede mejorar la seguridad y la funcionalidad del espacio. Acumulación de objetos sobre la mesa. Papeles, bolsas, facturas, botellas vacías y otros artículos que no se utilizan para comer pueden terminar ocupando buena parte de la superficie. El Feng Shui vincula el desorden con el estancamiento de la energía vital, conocida como chi. Una mesa despejada, en cambio, permite utilizar el espacio para su propósito principal y facilita tanto la limpieza como los encuentros cotidianos. No es necesario mantener el comedor impecable en todo momento: alcanza con evitar que la acumulación de objetos se vuelva permanente. Cuadros con imágenes sombrías. La decoración también tiene un papel dentro de esta tradición. Se recomienda elegir imágenes que transmitan serenidad, vitalidad o bienestar y evitar aquellas que generen una sensación de tristeza o pesimismo, especialmente si predominan los tonos oscuros. No se trata de que determinados colores o pinturas provoquen acontecimientos negativos, sino de reconocer que las imágenes y los colores pueden influir en la percepción subjetiva de un ambiente. Cestos de basura a la vista. Según el Feng Shui, los residuos se relacionan simbólicamente con el desperdicio y el estancamiento. Por eso, se aconseja mantener los cestos fuera del campo visual del comedor siempre que sea posible. Desde el punto de vista práctico, conviene elegir recipientes con tapa, vaciarlos con frecuencia y evitar que los residuos permanezcan durante demasiado tiempo cerca de la zona donde se preparan o consumen alimentos. Iluminación demasiado intensa o insuficiente. La luz es otro de los factores que pueden modificar la percepción del espacio. Una iluminación excesivamente fuerte puede resultar incómoda, mientras que una luz demasiado tenue puede dificultar actividades cotidianas y hacer que el ambiente parezca menos acogedor. La clave es elegir una intensidad que permita ver con comodidad sin generar deslumbramientos. Una mesa ubicada directamente debajo de vigas expuestas. En algunas interpretaciones del Feng Shui, sentarse debajo de una viga visible se asocia con una sensación simbólica de presión o peso sobre quienes ocupan ese lugar. Esta recomendación responde a las creencias de esa tradición y no a un efecto demostrado de las vigas sobre la salud o la prosperidad.

Purificador de aire en el hogar y una mujer sentada en el sillón. Foto: Freepik.

Más allá de las interpretaciones del Feng Shui, hay algunas medidas sencillas que ayudan a mejorar el ambiente: mantener la mesa despejada, reparar los objetos dañados, limpiar las superficies con regularidad y elegir una iluminación adecuada. También conviene dejar espacio suficiente para mover las sillas y circular sin obstáculos. Una distribución funcional facilita que las personas se sienten juntas y conversen con comodidad.

En definitiva, el comedor puede convertirse en un espacio más agradable sin necesidad de grandes cambios ni inversiones. Para el Feng Shui, el orden y la armonía tienen un significado energético; desde una perspectiva cotidiana, también son recursos para construir un entorno funcional, cuidado y propicio para compartir.

Con base en El Tiempo/GDA