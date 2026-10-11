Feng Shui en primavera: cómo renovar la energía de tu hogar y atraer prosperidad y nuevas oportunidades

Estamos transitando un ciclo de renacer, de florecer, de volver a la creatividad y a la acción. Todo esto nos trae la primavera y, con ella, su energía de transformación. Debemos dejar atrás todo aquello que nos abrumó durante el otoño-invierno, una etapa que estuvo marcada por la introspección y la reflexión.

Ahora llega el momento de reiniciar y, para eso, debemos tener nuestra energía vital fortalecida y en alta vibración.

Esta primavera trae a nosotros y a nuestro hogar una energía de armonía y luminosidad, que nos brindará prosperidad y equilibrio. Para poder estar en sintonía con esta energía y realzar sus efectos, debemos comenzar depurando y purificando la energía de nuestros espacios. Primeramente, podemos hacer una limpieza general en toda la casa y también observar qué objetos nuevos queremos colocar para potenciar esa energía de transformación.

El elemento que comienza a regir con la llegada de este nuevo ciclo es la madera, que podemos incorporar a nuestro entorno mediante plantas, figuras verticales, colores en tonalidades verdosas u objetos construidos en madera, donde podamos apreciar sus líneas características, su textura y su color natural.

También es beneficioso agregar en el recibidor o cerca de la puerta de entrada de nuestra vivienda un Buda sonriente o un elefante con la trompa hacia arriba. Ambos amuletos estarán protegiendo y brindando sabiduría a nuestro hogar.

Los atrapasueños o mandalas también son grandes objetos de protección y activación en esta temporada. Cuanto más color tengan, mejor. Colócalos en lugares donde sientas energía estancada, como, por ejemplo, debajo de escaleras, en rincones vacíos, pasillos largos o balcones hacia una calle con mucho movimiento.

mandala en la ventana Foto: Tatiana Balostro

Siempre es bueno, también, incorporar gemas o cristales, que son verdaderos potenciadores de la buena suerte, además de colaborar en la dispersión de las vibraciones más bajas, aquellas que nos traen pesadez, cansancio, mal humor e incluso enfermedades. Son buenos elementos para incorporar los cuarzos rosas, que nos conectan con la energía femenina de la primavera.

Por último, pero sumamente importante, no olvides incorporar nuevos aromas a tus espacios, ya que potenciarán el cambio de ciclo en tu hogar. Puedes agregar aromas florales o cítricos, los que mejor vayan contigo. Los aromas de lavanda y naranja siempre van muy bien en todos los ambientes, al igual que el jazmín.

Un sahumerio. Foto: FreeJPG

Este período que está comenzando es ideal para realizar rituales de éxito y fortuna. De esta manera, además de atraer toda la abundancia y fertilidad de la primavera, nos abriremos al cambio y a nuevas oportunidades. Realiza un sahumo especial y utilízalo en tus espacios. Puedes usar canela, romero y rodajas de cítricos. Arma tu atado y déjalo en reposo durante 72 horas. Luego de ese tiempo, úsalo para encenderlo mientras recorres tu casa.

Este ritual debemos ejecutarlo con intención de luz, amor y confianza, sobre todo aquello que queremos atraer, cambiar y mejorar. Para cerrar el ritual, debemos agradecer y dejar que el atado especial que preparamos se consuma por completo. Luego, los restos se arrojan en el inodoro o se colocan en la tierra, por ejemplo, en una maceta.

¡Transmutá la energía de tu hogar!