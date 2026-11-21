Saber cómo lavar los championes en el lavarropas de manera correcta logra eliminar la suciedad acumulada por el uso diario sin dañar los colores o materiales del calzado.

Aunque el lavado manual siempre es una alternativa segura, existen diversos modelos fabricados en tela que permiten una limpieza profunda mediante la utilización de lavadoras automáticas, siempre y cuando cuenten con los requisitos necesarios.

Según explica un artículo publicado por Southern Living, el primer paso para colocar un calzado en un lavarropas consiste en revisar la etiqueta ubicada normalmente en la lengüeta para verificar las instrucciones del fabricante.

El calzado confeccionado en algodón, nailon, poliéster y malla, como la mayoría de los calzados deportivos, resulta apto para ser colocado en el tambor. Por otro lado, aquellos pares de cuero, gamuza o que contengan estructuras rígidas deben limpiarse exclusivamente a mano para evitar que se deformen o deterioren.

Dos pares de calzado deportivo blanco dentro de un lavarropas. Foto: Canva.

Paso a paso para lavar los championes en el lavarropas

Para realizar un proceso correcto con resultados profesionales se recomienda seguir esta guía de cinco pasos:



Tras revisar la información en la etiqueta ubicada en la lengüeta, antes de introducir el calzado, es necesario retirar los cordones y las plantillas extraíbles, que se lavarán por separado.

Se recomienda utilizar un cepillo de cerdas suaves para sacar la suciedad adherida en exceso a las suelas o ranuras, como sucede con el barro, para evitar que circule dentro del lavado.

Para proteger el material, se puede colocar el calzado dentro de una bolsa de malla. En caso de no tenerla, una funda de almohada vieja o que no esté en uso cumple el objetivo de ser una capa que dificulta la aparición de posibles manchas del material utilizado para el lavado.

Programar el equipo en un ciclo delicado o suave con agua fría, para luego agregar una pequeña dosis de detergente líquido neutro, evitando por completo el uso de hipoclorito.

Calzado colocado en una malla previo a ser colocado en un lavarropas. Foto: Canva.

Cómo limpiar los accesorios y secar el calzado correctamente

Mientras se concreta el lavado principal del calzado, se recomienda colocar los cordones dentro de una bolsa pequeña para luego sumergirlos en agua tibia con un jabón suave. A su vez, en el caso de las plantillas se indica utilizar tan solo un paño húmedo.

Una vez finalizado el programa previamente establecido en el dispositivo, resulta clave retirar el calzado rápidamente, evitando el uso de secarropas, ya que el calor intenso puede deformar las suelas y modificar la estructura del calzado. Por esta razón, se recomienda un secado al aire libre.

En caso de tener un exceso de humedad, se recomienda retirarlo con una toalla y rellenar el interior de cada par con papel absorbente o un paño seco para conservar su horma original. El calzado debe ubicarse en un espacio ventilado, alejado de la luz solar directa, asegurándose de que tanto el interior como los accesorios estén completamente secos antes de volver a utilizarlos.