Por qué limpiar los filtros del aire acondicionado evita que el equipo pierda eficiencia y consuma más energía

El mantenimiento del aire acondicionado resulta fundamental durante el verano, cuando aumenta el uso de estos equipos, para garantizar su buen funcionamiento y evitar un consumo excesivo de energía en los hogares.

Según explican expertos en climatización, mantener los filtros del aire acondicionado limpios evita la acumulación de polvo, pelusas y alérgenos, que dificultan el paso del aire y obligan a los equipos a trabajar más para alcanzar la temperatura seleccionada.

Cuando los filtros se obstruyen por la acumulación de partículas, la circulación del aire disminuye y el equipo puede necesitar más tiempo de funcionamiento para enfriar los ambientes. Esta situación no solo reduce la capacidad de refrigeración, sino que también puede aumentar el consumo de energía eléctrica del hogar.

Profesional revisando un aire acondicionado mientras sostiene su tapa frontal. Foto: Canva.

Cada cuánto tiempo se recomienda revisar un aire acondicionado

Un artículo publicado en Okdiario advierte que la falta de limpieza de los filtros puede reducir la eficiencia del aire acondicionado hasta en un 50%. Si bien el impacto varía según el modelo del equipo y la cantidad de suciedad acumulada, los especialistas coinciden en que no limpiar los filtros durante el verano puede, además, aumentar el consumo eléctrico.

Para evitar este tipo de problemas, los expertos recomiendan revisar y limpiar los filtros cada 15 o 30 días cuando el uso es diario. En hogares con mascotas, en zonas con mucho polvo o donde las ventanas permanecen abiertas con frecuencia, la recomendación es de una vez por semana.

Persona intenta abrir la tapa frontal de un aire acondicionado. Foto: Canva.

Cómo limpiar los filtros de un aire acondicionado paso a paso

Limpiar los filtros en casa no requiere herramientas especiales, aunque se recomienda apagar y desconectar el equipo de la corriente eléctrica antes de comenzar para evitar accidentes:

Abrir la tapa frontal de la unidad interior siguiendo las instrucciones del fabricante.

Retirar los filtros plásticos con cuidado para no dañarlos.

Quitar el polvo de la superficie con una aspiradora a baja potencia o un trapo.

Enjuagar los filtros con agua tibia y, si es necesario, utilizar jabón neutro.

Dejar que los filtros se sequen por completo a la sombra antes de volver a colocarlos.

No obstante, los especialistas hacen hincapié en no instalar filtros húmedos para evitar la aparición de moho y malos olores.