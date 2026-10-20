Bicarbonato en el fondo de la basura: por qué es una solución para los malos olores y cómo aplicarlo

El bicarbonato de sodio es una de las soluciones compartidas por los expertos para erradicar los malos olores generados en las basuras dentro del hogar.

A diferencia de algunos desodorantes de ambiente, una pequeña cantidad de cucharadas de bicarbonato de sodio esparcida sobre el fondo del recipiente donde se almacena la basura es, para los especialistas, una opción más económica y eficaz.

Según lo desarrollado en un artículo de Canal 26, este producto logra neutralizar algunos de los principales responsables de los malos olores dentro de una cocina, como pueden ser los restos de comida o la humedad generada por algunos residuos.

No obstante, aclaran que el uso de esta sustancia no evita la descomposición de residuos orgánicos, como frutas o verduras, ni reemplaza la limpieza del contenedor.

Cuchara de madera con una porción de bicarbonato de sodio sobre una mesa. Foto: Canva.

Paso a paso: cómo preparar el recipiente y aplicar el bicarbonato correctamente

Para obtener una aplicación correcta del bicarbonato de sodio en la basura, se debe retirar la bolsa asegurándose de que no quede suciedad en el fondo del recipiente. En caso de haber suciedad, lo recomendado es lavar el recipiente con los productos que se tengan al alcance, principalmente detergente, y luego secarlo en su totalidad.

Una vez que el recipiente esté limpio, seco y sin una bolsa colocada, se espolvorea una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio de manera uniforme sobre el fondo y luego se coloca la bolsa que recibirá los residuos.

Aunque no existe una regla sobre cuánto tiempo debe permanecer el producto, los especialistas aclaran que se deben tener en cuenta tres aspectos claves:

Evitar acumular residuos orgánicos durante varios días, más aún si se trata de una temporada con altas temperaturas.

Realizar una limpieza profunda del recipiente en su totalidad y asegurarse de su secado antes de volver a utilizarlo.

Asegurar que las bolsas utilizadas no contengan filtraciones.