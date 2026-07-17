Cómo eliminar el sarro del inodoro y la ducha: cinco trucos caseros para recuperar el brillo sin esfuerzo

El baño suele ser uno de los espacios que más tiempo demanda a la hora de limpiar. Cuando el sarro se acumula en el inodoro, la ducha o las canillas, las manchas se vuelven difíciles de quitar y los productos de limpieza tradicionales no siempre alcanzan para devolverles el aspecto original.

Frente a este problema, existen alternativas caseras que aprovechan las propiedades de ingredientes comunes para aflojar las incrustaciones minerales sin recurrir a compuestos químicos más agresivos.

Según explica el sitio especializado en mantenimiento del hogar Homecenter, el sarro se forma por la acumulación de minerales presentes en el agua corriente, especialmente en zonas donde el agua es más dura. Estas incrustaciones suelen aparecer como manchas amarillas o marrones que se adhieren a la porcelana y otras superficies del baño.

Antes de aplicar cualquier tratamiento en el inodoro, se recomienda retirar la mayor cantidad posible de agua del fondo de la taza. De esta forma, los productos actúan con mayor concentración sobre el sarro.

Cinco alternativas caseras para remover el sarro

Una de las opciones más utilizadas combina media taza de vinagre blanco con el jugo de un limón. La mezcla se aplica directamente sobre las manchas y se deja actuar entre dos y tres horas, aunque también puede permanecer durante toda la noche. Luego, solo resta cepillar la superficie.

Otra alternativa consiste en espolvorear una taza de bicarbonato de sodio dentro del inodoro y agregar inmediatamente dos tazas de vinagre blanco. La reacción efervescente ayuda a desprender los depósitos minerales. Tras unos 20 minutos, se cepilla la taza y se acciona la descarga.

Cuando las incrustaciones son más resistentes, puede utilizarse una piedra pómez bien humedecida. Al frotarla con suavidad, permite remover el sarro sin dañar la porcelana.

Sarro en una canilla. Foto: Freepik.

También hay quienes recurren a una bebida cola. Su acidez contribuye a disolver parte de los depósitos minerales si se deja actuar durante unos 40 minutos antes de cepillar.

Otra posibilidad es aplicar directamente una cucharada generosa de ácido cítrico sobre las manchas y frotar con el cepillo. Este método resulta especialmente útil para eliminar depósitos de menor intensidad.

Cómo limpiar la ducha y prevenir nuevas incrustaciones

El sarro también suele acumularse en el cabezal de la ducha, donde puede obstruir los orificios por los que sale el agua. En estos casos, el vinagre blanco vuelve a ser uno de los aliados más efectivos.

Si el cabezal puede retirarse, lo ideal es dejarlo en remojo en un recipiente con vinagre entre una y doce horas. Si no es desmontable, puede colocarse una bolsa con vinagre alrededor de la pieza y sujetarla con una banda elástica para que el líquido actúe sobre toda la superficie.

El truco para eliminar el sarro. Foto: La Nación/GDA.

Cuando los residuos persisten, una pasta preparada con bicarbonato de sodio y unas gotas de limón o vinagre ayuda a desprender el sarro. Tras dejarla actuar durante unos 30 minutos, basta con cepillar la superficie con un cepillo de dientes en desuso.

Además de estas limpiezas puntuales, secar el cabezal de la ducha después de usarlo y realizar una limpieza preventiva cada mes ayuda a reducir la acumulación de minerales, prolongar la vida útil de los accesorios y mantener el baño en mejores condiciones durante más tiempo.

En base a El Universal/GDA