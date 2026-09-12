La mezcla casera para quitar la mugre pegada en los championes blancos sin arruinar la tela

Los championes blancos pueden perder fácilmente su aspecto original debido a las manchas, el polvo y la suciedad que se acumula con el uso. Para recuperar su apariencia, existen diferentes trucos de limpieza caseros que combinan ingredientes de uso cotidiano, como el bicarbonato de sodio, la pasta dental y el detergente líquido.

Entre las opciones más difundidas se encuentra la combinación de bicarbonato de sodio y pasta dental, una mezcla que puede ayudar a desprender la suciedad y algunas manchas de la superficie de los championes.

El bicarbonato funciona como un abrasivo suave y, al combinarse con otros productos, puede facilitar la eliminación de la suciedad acumulada.

La experta en limpieza Veral_oficial explicó en su cuenta de TikTok que esta preparación puede utilizarse para limpiar championes blancos y eliminar las manchas producidas por el uso cotidiano.

¿Cómo limpiar los championes con bicarbonato y pasta dental?

Foto: Commons.

Para preparar esta mezcla se necesitan:



Dos cucharadas de bicarbonato de sodio .

. Una cucharada de pasta dental blanca.

Los ingredientes se colocan en una taza y se mezclan hasta obtener una preparación uniforme. Luego, se aplica sobre las zonas manchadas y se frota suavemente con un cepillo de dientes durante aproximadamente dos minutos.

Por último, se retira la suciedad y los restos de la mezcla con un paño húmedo.

Los championes blancos de tela o lona requieren especial cuidado para evitar que el material se deteriore durante la limpieza. La página oficial de Nike también ofrece recomendaciones para mantener este tipo de calzado en buenas condiciones.

Otra alternativa consiste en combinar bicarbonato de sodio y peróxido de hidrógeno al 3 %. Según las recomendaciones citadas, este producto puede ayudar a tratar las manchas y devolver luminosidad a la superficie de los championes. La mezcla se prepara combinando ambos ingredientes en partes iguales y puede aplicarse sobre las zonas que necesitan una limpieza más profunda.

Otra opción para limpiar championes blancos consiste en combinar bicarbonato con un detergente líquido para ropa suave. Este método puede resultar más delicado que someter el calzado a un ciclo de lavado en una máquina.

Para preparar la mezcla, se necesita:



Agua tibia .

. Una pequeña cantidad de detergente líquido para ropa .

. Dos cucharadas de bicarbonato de sodio.

Foto: Public Domain Pictures.

Los ingredientes se mezclan y luego se sumerge un paño blanco en la preparación. Con él se pueden tratar las manchas más visibles. Después, se utiliza un cepillo para desprender la suciedad. Finalmente, se pasa otro paño húmedo para retirar los restos de jabón y bicarbonato.

Aunque se trate de mezclas caseras para limpiar calzado, es importante tomar algunas precauciones. No se recomienda combinar productos de limpieza diferentes sin conocer previamente su compatibilidad.

En particular, se debe evitar el uso de productos químicos fuertes, como amoníaco, lejía o lavandina, ya que pueden liberar gases peligrosos cuando se utilizan de manera incorrecta.

También es conveniente utilizar guantes y trabajar en un espacio bien ventilado al manipular productos de limpieza. Antes de aplicar cualquier preparación sobre los championes, además, es recomendable probarla primero en una zona pequeña y poco visible para comprobar cómo reacciona el material.