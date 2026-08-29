El truco sencillo con sal gruesa para recuperar una sartén quemada antes de tomar la decisión de tirarla

Cuando una sartén empieza a pegar los alimentos, la primera reacción suele ser pensar que llegó el momento de reemplazarla. Sin embargo, antes de descartarla existe un sencillo truco casero con sal que puede resultar útil, especialmente cuando el problema se debe a la acumulación de grasa quemada y restos de comida.

Para ponerlo en práctica, primero hay que asegurarse de que la sartén esté limpia y completamente seca. Luego se colocan dos o tres cucharadas de sal gruesa y se distribuyen de manera uniforme por toda la superficie.

A continuación, se lleva el recipiente a fuego medio durante unos minutos y se mueve la sal ocasionalmente para que entre en contacto con diferentes zonas de la sartén.

Después de aproximadamente dos minutos, se retira del fuego y se desecha la sal. Con ayuda de papel absorbente se frota suavemente la superficie para eliminar los residuos que hayan quedado. Una vez terminado el procedimiento, se puede volver a limpiar en seco y comprobar si la sartén funciona mejor utilizando una pequeña cantidad de aceite.

Qué puede hacer realmente este truco con sal

La sal gruesa puede actuar como un abrasivo suave y contribuir a desprender algunos residuos que permanecen adheridos a la superficie. Por eso, este método casero para limpiar una sartén puede ser útil cuando una capa de grasa quemada o restos de comida acumulados está interfiriendo con la cocción y haciendo que los alimentos se peguen más de lo habitual.

Pero el procedimiento tiene límites importantes. La sal no puede reparar un revestimiento antiadherente rayado, levantado o desprendido. Si la superficie presenta daños visibles o profundos, intentar recuperarla mediante diferentes trucos caseros no solucionará el problema. En esos casos, lo recomendable es reemplazar el utensilio. También conviene considerar el cambio de la sartén cuando la base está deformada o dejó de distribuir correctamente el calor. Si, después de una limpieza adecuada, los alimentos continúan pegándose, también puede ser una señal de que la sartén alcanzó el final de su vida útil.

. Foto: Santeri Viinamäki/Wikimedia.

Cómo evitar que una sartén se deteriore

Foto: Commons.

El cuidado diario de la sartén es fundamental para prolongar su duración. Una de las principales recomendaciones consiste en dejar que se enfríe antes de lavarla. Someter una sartén muy caliente al agua fría puede generar un cambio brusco de temperatura que afecte su superficie e incluso provoque deformaciones.

En el caso de las sartenes antiadherentes, también es preferible utilizar utensilios de madera, silicona o nylon. Los elementos metálicos pueden provocar rayones en el revestimiento, especialmente cuando se utilizan de manera habitual durante la cocción.

La limpieza de la sartén también requiere ciertos cuidados. Lo más conveniente es utilizar una esponja suave, agua y jabón. Si quedaron alimentos adheridos, una buena alternativa es dejar el recipiente en remojo durante un tiempo antes que recurrir a fibras metálicas o productos excesivamente abrasivos.

Otro detalle que suele pasarse por alto es el secado. Después de lavar la sartén, es importante secarla completamente antes de guardarla. Y si se almacenan varias sartenes una encima de otra, colocar un protector entre ellas puede ayudar a evitar roces y pequeños arañazos que, con el tiempo, pueden deteriorar la superficie.

¿Cuándo conviene cambiar una sartén?

Tostadas en sartén Imagen creada por Chat GPT

Mantener una sartén en buenas condiciones no depende únicamente de limpiarla después de cocinar. También es importante revisar periódicamente su superficie, evitar productos demasiado abrasivos y utilizar utensilios adecuados.

Si la sartén conserva su revestimiento en buen estado y el problema se debe únicamente a residuos acumulados, el sencillo truco con sal puede ser una alternativa para intentar recuperar su funcionamiento antes de comprar una nueva.

Pero si existen rayones profundos, partes del revestimiento levantadas, deformaciones en la base o los alimentos continúan pegándose pese a una correcta limpieza, lo más prudente es reemplazar la sartén.